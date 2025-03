"Grandes potências não devem intimidar os mais fracos", diz ministro das Relações Exteriores da China

Por Ryan Woo e Ethan Wang e Laurie Chen

PEQUIM (Reuters) - Pequim vai "combater resolutamente" a pressão dos Estados Unidos sobre as tarifas e a questão do fentanil, disse o ministro das Relações Exteriores da China nesta sexta-feira, acrescentando que as grandes potências "não devem intimidar os fracos", em uma crítica velada à política externa do governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

Wang Yi, principal diplomata da China, também apresentou seu país como uma potência global confiável em meio à turbulência geopolítica e à retirada de Trump das instituições internacionais, parte de um claro apelo de Pequim à Europa e aos países do Sul Global.

Os EUA impuseram uma tarifa adicional de 10% sobre as importações chinesas nesta semana devido ao fluxo contínuo do opioide mortal fentanil para o país, ameaçando piorar uma espiral escalonada de ações comerciais.

"Se um dos lados exercer pressão cegamente, a China se oporá resolutamente a isso", disse o ministro das Relações Exteriores em uma coletiva de imprensa à margem da reunião parlamentar anual da China.

Os EUA "não devem retribuir a gentileza com queixas, muito menos impor tarifas sem motivo", acrescentou Wang, referindo-se à "várias assistências" que Pequim forneceu a Washington para combater o fluxo de drogas precursoras do fentanil para os EUA.

Nenhum país pode reprimir a China por um lado e, por outro, desenvolver boas relações com a China, disse Wang, quando perguntado sobre como a China se envolveria com o governo Trump nos próximos quatro anos.

Essa abordagem de "duas caras" não é útil para a estabilidade dos laços, disse ele, sem identificar qualquer indivíduo na administração dos EUA.

Os comentários moderados de Wang sobre os EUA, sem mencionar o nome de Trump nenhuma vez, sugeriram que Pequim deseja manter viva a perspectiva de possíveis negociações comerciais futuras, disse Wen-Ti Sung, pesquisador não residente do Atlantic Council's Global China Hub, com sede em Taiwan.

"Eles querem buscar qualquer espaço para diminuir a escalada com Trump no que diz respeito ao comércio", disse Sung. "Uma maneira de fazer isso é manter o nível de intensidade retórica em um patamar gerenciável para preservar a margem de manobra para ambos os lados."

Com relação à resolução da guerra na Ucrânia, a China quer chegar a um "acordo de paz justo, duradouro e vinculante" aceitável para todas as partes, disse Wang Yi.

"A China está disposta a continuar a desempenhar um papel construtivo na resolução final da crise e na realização de uma paz duradoura, de acordo com os desejos das partes envolvidas, juntamente com a comunidade internacional."

Os países ocidentais pediram que Pequim assumisse um papel mais ativo no uso de sua influência econômica sobre a Rússia para interromper a guerra, mas Pequim até agora se recusou a criticar publicamente seu parceiro estratégico ou a interromper seu apoio econômico a Moscou.

As relações entre a China e a Rússia são uma "constante em um mundo turbulento, não uma variável em jogos geopolíticos", disse Wang na coletiva de imprensa.

Analistas afirmam que Pequim deseja explorar a crescente divisão transatlântica para reforçar seus laços com os países europeus, que estão tensos em relação à Ucrânia e às tensões comerciais.

"A China ainda tem confiança na Europa e acredita que a Europa ainda pode ser o parceiro confiável da China", disse Wang.

Ele também pediu aos países em desenvolvimento que "continuem a melhorar nossa representação e poder de discurso na governança global".

"Se cada país enfatizar suas próprias prioridades nacionais e acreditar em força e status, o mundo regredirá à lei da selva, e os países pequenos e fracos sofrerão o impacto", disse Wang em uma referência velada às ações de Washington.

"As grandes potências... não devem ser movidas pelo lucro e não devem intimidar os fracos."

Nos dois primeiros meses após assumir o cargo, Trump retirou os EUA de várias organizações multilaterais e acordos climáticos, suspendeu a maior parte da ajuda externa e votou contra uma resolução das Nações Unidas que condenava a Rússia pela invasão da Ucrânia.

"Em um momento em que a política externa do governo Trump está revisando muitas expectativas estabelecidas, a China quer se apresentar como preservadora do status quo", disse Sung, do Atlantic Council's Global China Hub.

"Quando o Sul Global vê os EUA retraídos e voltados para dentro, há o medo de um vácuo estratégico -- um vácuo que a China pretende ajudar a preencher."