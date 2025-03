Grande Rio alega nota errada e reivindica título do carnaval do Rio, empatada com a Beija-Flor

Um suposto erro em relação às notas atribuídas às escolas de samba do Rio de Janeiro pode fazer a Acadêmicos do Grande Rio, que se sagrou vice-campeã, empatar com a Beija-Flor e dividir o título. A questão só deve ser esclarecida nesta sexta-feira, 7, durante reunião dos presidentes das 12 escolas de samba da elite, na sede da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa).

O suposto erro foi divulgado pela Grande Rio na noite desta quinta-feira, 6, um dia após a apuração, que ocorreu na tarde de quarta-feira, 5.

Uma nota para o quesito Bateria teria sido lida, durante a apuração, como 9,9, mas registrada no mapa de notas como 10. Se o correto for mesmo nota 10, a Grande Rio chega a 270 pontos, empata com a Beija-Flor e divide o título de campeã.

A escola de Duque de Caxias afirmou que durante a apuração "foi realizada a leitura de duas notas 9,9 e duas notas 10 para a nossa agremiação, diferente do publicado na tarde desta quinta-feira no site oficial da Liesa, onde constam uma nota 9,9 e três notas 10, sendo a última no quarto módulo de julgadores, concedida por Geiza Carvalho".

Essa nota, de Geiza, é que foi lida como 9,9, mas registrada nesse mapa de julgamento como 10.

"O fato interfere diretamente no somatório oficial de notas da apuração, que também foi divulgado de forma inconsistente no site oficial da Liesa - constando apenas uma nota 9,9 para descarte e um somatório de 29,9 pontos", gerando o total de 269,9 pontos, segue a nota.

"Com a nota divulgada, o somatório correto para o Acadêmicos do Grande Rio seria de 270,0 pontos, que igualaria a pontuação da coirmã Beija-Flor de Nilópolis e constataria um empate entre as escolas, sagrando ambas como campeãs do Rio Carnaval 2025", continua o texto.

A Grande Rio informou que vai questionar o fato durante a reunião da entidade que vai ocorrer nesta sexta-feira, 7. "Estaremos sempre em busca dos esclarecimentos de todo e qualquer fato que possa impactar a transparência do nosso Carnaval", conclui a escola.

Consultada pela reportagem, a Liesa não se manifestou até as 22h15 desta quinta-feira.

Apuração acirrada

Durante a apuração, Beija-Flor, Grande Rio e Imperatriz seguiam empatadas em primeiro lugar quando, ao final do terceiro de nove quesitos, devido à nota de Geiza, a Grande Rio caiu para o terceiro lugar. Beija-Flor e Imperatriz seguiram empatadas na liderança até o sétimo quesito, quando a Imperatriz perdeu 0,1 ponto. Depois perderia mais 0,1 e terminaria em terceiro, enquanto a Beija-Flor somou o máximo (270 pontos) e a Grande Rio só perdeu 0,1, terminando com 269,9 pontos.