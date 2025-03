Governo zera tarifa de importação de vários alimentos para conter preços

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, anunciou ontem que o governo vai zerar a alíquota de importação para diversos produtos nos próximos dias para tentar conter a alta de preço dos alimentos. Entre eles estão a carne, o café, o azeite, o milho e o açúcar. A cesta básica também terá sua tributação zerada. O anúncio foi feito após reunião entre Lula e seus ministros e depois de discussão das medidas com representantes de entidades do setor de alimentos. A alta dos preços principalmente dos itens da cesta básica é apontada como uma das razões para a perda de popularidade do presidente, que atingiu na última pesquisa Datafolha o pior nível de aprovação de sua história. Saiba mais.

Em defesa apresentada ao STF, Bolsonaro diz que denúncia é peça de ficção. Advogados que representam Jair Bolsonaro entregaram ontem ao Supremo Tribunal Federal resposta à denúncia de tentativa de golpe de Estado apresentada pela Procuradoria-Geral da República, e pediram que o Supremo escute 13 testemunhas apontadas pelo ex-presidente. Entre elas estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o ex-vice presidente Hamilton Mourão e o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, além de parlamentares bolsonaristas e ex-ministros. O documento sustenta que Bolsonaro é inocente e requisita que o caso seja julgado pelo plenário e não apenas pela Primeira Turma do STF. Os advogados dizem também que o ex-presidente aceitou a derrota nas urnas e pediu que seus apoiadores aceitassem a transição para o novo governo "de forma pacífica, sem tudo ou nada, sem violência, respeitando-se as leis e as instituições". Leia mais detalhes.

Ex-ministro diz que foi contra o golpe e Heleno quer caso na 1ª instância. Em defesa apresentada ontem ao STF, Paulo Sérgio Nogueira afirmou que estava alinhado com o comandante do Exército em 2022, general Freire Gomes, contra a tentativa de golpe e elencou como testemunha de defesa o atual ministro da pasta, José Múcio Monteiro. Sua defesa listou delações de Mauro Cid e documentos da denúncia para alegar que ele não fazia parte de grupo golpista. Já a defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, pediu que o caso seja transferido para a primeira instância porque, apesar de os fatos terem ocorrido durante o mandato, os denunciados não exercem mais o cargo e não deveriam ser julgados pelo STF. A defesa de Heleno citou como exemplo o julgamento do presidente Lula.

BC diz que 8 milhões de chaves Pix têm CPF irregular e podem ser excluídas. Pessoas e empresas que estejam em situação irregular na Receita Federal devem ter a sua chave Pix anulada em uma medida tomada para melhorar a segurança do sistema de pagamentos instantâneos, segundo informou o Banco Central ontem. A medida pode afetar cerca de 8 milhões de chaves com problemas ligados ao CPF. Bancos e outras instituições devem garantir que os nomes de pessoas e empresas vinculadas às chaves estejam em conformidade com os nomes registrados nas bases de CPF e de CNPJ da Receita Federal. Em fevereiro, o BC totalizava 836 milhões de chaves Pix cadastradas, sendo 796,2 milhões relativas a pessoas físicas e 39,8 milhões de pessoas jurídicas. Saiba mais.

Dorival convoca Neymar para próximos jogos das eliminatórias. O jogador está de volta à seleção brasileira após quase um ano e meio fora. Sua última partida foi diante do Uruguai, em outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho. O bom desempenho de Neymar na volta ao Santos convenceu o técnico Dorival Júnior, e ele deve defender a camisa do Brasil diante da Argentina e da Colômbia. No anúncio, o técnico pediu cautela para que "toda a responsabilidade" não caia sobre o jogador no seu retorno à seleção, citou o momento de recuperação do Santos e pregou expectativa moderada com ele nos próximos jogos, que ocorrem ainda neste mês de março. Veja a lista dos convocados.