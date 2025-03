Gene Hackman morreu de causas naturais uma semana após a esposa

O ator americano Gene Hackman morreu por problemas cardíacos cerca de uma semana depois que sua esposa, Betsy Arakawa, faleceu por causa da síndrome pulmonar por hantavírus, transmitido por roedores, disseram as autoridades nesta sexta-feira (7).

Os corpos de Hackman, de 95 anos, e Arakawa, de 65, foram encontrados sem vida no fim de fevereiro em sua casa no Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos.

A causa da morte do ator "é a hipertensão e a doença cardiovascular aterosclerótica, com a doença de Alzheimer como fator contribuidor significativo", detalhou nesta sexta-feira em coletiva de imprensa Heather Jarrell, médica forense do Novo México.

O marcapasso de Hackman registrou atividade cardíaca pela última vez em 18 de fevereiro, por isso, estima-se que esta tenha sido a data de seu falecimento.

Os exames realizados "não mostraram indícios agudos de traumatismo interno ou externo", disse Jarrell.

Mas sim "uma cardiopatia grave, incluindo múltiplas intervenções cirúrgicas que afetavam o coração, sinais de infartos anteriores e alterações graves nos rins devido à hipertensão arterial crônica".

Arakawa, por sua vez, faleceu devido ao "síndrome pulmonar por hantavírus", disse Jarrell, acrescentando que se trata de uma "morte de forma natural".

A infecção por hantavírus manifesta sintomas semelhantes aos da gripe "que podem evoluir para dificuldade respiratória, insuficiência cardíaca e insuficiência pulmonar", explicou a doutora.

O contágio ocorre após exposição de várias semanas aos excrementos de um rato contaminado com a doença.

De acordo com os exames forenses, as autoridades estimam que Arakawa tenha falecido em 11 de fevereiro.

Os testes de intoxicação por monóxido de carbono deram negativo, acrescentou Jarrell.

Vencedor de dois prêmios Oscar, Hackman apareceu pela última vez nas telonas no filme "Bem-vindos a Mooseport" (2004) e anunciou oficialmente sua aposentadoria em 2008.

