Garoto de 9 anos liga Porsche do vizinho e bate contra a parede em SC

Um menino de 9 anos que mora em um condomínio na cidade catarinense de Itapema entrou no carro do vizinho - um Porsche avaliado em R$ 1 milhão -, ligou, engatou a marcha à ré e bateu o veículo na parede. O fato aconteceu no último sábado, 1º. Segundo relato da imprensa local, o carro não tem seguro e o conserto foi estimado em cerca de R$ 150 mil.

O carro, um modelo 911, estava estacionado na garagem do condomínio Splendour of the Sea, na Meia Praia. Dois dias antes, o dono do veículo tinha mostrado o carro ao garoto, que mora com a família no mesmo condomínio.

O dono deixava o carro destravado, então na terça-feira o garoto entrou no veículo e o ligou. Em seguida, o Porsche partiu em marcha à ré e só parou no muro da garagem.

O garoto saiu do carro, pegou uma bicicleta que estava próxima e foi embora rapidamente. O vídeo mostrando o acidente viralizou nas redes sociais.

Até a publicação deste texto, a reportagem buscou falar com o dono do veículo, mas sem sucesso. O espaço segue aberto.