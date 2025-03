Futuros de Wall St sobem antes de dados de emprego e comentários de Powell

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, antes de um relatório de emprego nos Estados Unidos e de comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, à medida que os investidores aguardam mais clareza sobre a saúde da maior economia do mundo em meio à turbulência tarifária.

O futuro do S&P 500 subia 0,32%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,45%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,18%.

O relatório de emprego do Departamento de Trabalho deve mostrar que a economia criou 160.000 vagas de emprego em fevereiro, mais do que os 143.000 registrados no mês anterior.

É provável que a taxa de desemprego de fevereiro permaneça inalterada em relação a janeiro, em 4%, o que pode oferecer conforto aos investidores que navegam pelos sinais de deterioração da confiança dos consumidores e das empresas.

Entretanto, as recentes iniciativas para cortar os gastos do governo podem ameaçar a resiliência do mercado de trabalho nos próximos meses.

Entre as principais empresas, a Broadcom subia 12,6% nas negociações do pré-abertura, depois que a fabricante de chips atenuou as preocupações dos investidores sobre a demanda por infraestrutura de inteligência artificial com uma forte previsão para o segundo trimestre - um dia depois que a previsão da Marvell decepcionou investidores.

A Marvell avançava 1,5% após a queda de 20% na quinta-feira, enquanto a Nvidia e a Micron subiam 1,3% e 1,5%, respectivamente.

As ações têm tido a semana mais volátil deste ano, uma vez que os investidores tentam avaliar a política comercial do presidente dos EUA, Donald Trump.

Na sessão anterior, o Nasdaq confirmou uma queda de 10% em relação à máxima histórica de dezembro, enquanto o S&P 500 reverteu a maior parte de seus ganhos desde a vitória eleitoral de Trump.

Os dois índices, junto do Dow Jones, estão a caminho de sua maior queda semanal desde setembro.

Analistas dizem que as preocupações são de que as tarifas de Trump levarão a maior economia do mundo a um período de alta inflação e desaceleração do crescimento.

Na quarta-feira, Trump ofereceu um adiamento de quatro semanas nas tarifas que ele impôs anteriormente sobre as importações de Canadá e México para produtos se enquadram em um pacto de livre comércio, mas os EUA ainda estão em uma guerra comercial com a China.

Comentários de Powell, às 14h30 (horário de Brasília), podem oferecer mais clareza sobre a política monetária do banco central dos EUA.

(Por Johann M Cherian em Bengaluru)