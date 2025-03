Fim do calorão? Frente fria e chuva já têm data para chegar

A quinta onda de calor que atinge a região Centro-Sul do país deve acabar no fim de semana. Temperaturas podem cair em até mais de 10ºC no Rio Grande do Sul, e tempestades estão previstas.

O que aconteceu

Calor vai embora e Rio Grande do Sul será o primeiro estado a sentir os efeitos. O avanço do ar polar entre os dias 8 e 13 de março promete mudar o padrão atmosférico no Brasil, com maior incidência no Sul do país. As temperaturas vão despencar a partir da noite de sábado (8), saindo de mais de 35ºC para uma máxima aproximada de 23ºC.

Em Santa Catarina e no Paraná, a mudança será menor. A queda prevista é de apenas 3ºC nos dois estados. De acordo com as previsões da Climatempo, a máxima em Florianópolis deve ser de 26ºC na segunda-feira (10) e 23ºC em Curitiba.

Sudeste recebe ares mais frios a partir de segunda-feira (10). São Paulo será o estado mais atingido da região e deve ter temperaturas mais amenas durante toda a próxima semana, com termômetros marcando máximas entre 24ºC e 28ºC.

Amplitude térmica tende a ser mais notável. Principalmente no Rio Grande do Sul, onde as mínimas podem ser menores que 15ºC na próxima semana e máximas de até 26ºC em algumas cidades.

Frente fria não significa frio

Casacos e toucas não serão necessários. Como dito anteriormente, as temperaturas ainda ficarão na casa dos 20°C, o que não chega a ser tão frio quanto imaginamos. Essa frente fria, que chega antes aos estados do Sul, tende a se instalar apenas no dia 13 de março no Sudeste. Neste dia, a máxima na capital carioca será de 26ºC e em Belo Horizonte 27ºC. Em Vitória, só chega no dia 14, com máxima de 28ºC.

Chuvas estão previstas

Frente fria aumenta exponencialmente o risco de temporais. Além da quebra do calorão, que fez com que alguns municípios gaúchos atingissem até 40ºC e os termômetros ultrapassassem os 34ºC em São Paulo, as regiões Sul e Sudeste devem sofrer com chuvas mais intensas. De acordo com a Climatempo, isso ocorre devido ao contraste térmico entre a massa de ar quente instalada sobre os estados e o ar frio que avança do Sul.

Região Norte do país está em estado de atenção. A faixa norte do Nordeste, entre os estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba, pode ter chuvas de 30 a 60 milímetros, além de ventos de até 60 a 100 km/h, o que é considerado acima da média para março e abril. Há alertas de chuvas intensas emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).