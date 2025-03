Forest e City fazem inesperado duelo pelo 3º lugar na 28ª rodada da Premier League

A 28ª rodada da Premier League começa neste sábado (8) com um duelo que poucos imaginavam no início da temporada. A revelação Nottingham Forest (48 pontos) defende a terceira colocação contra o campeão das últimas quatro edições, o Manchester City (4º, 47) que vem se recuperando.

Eliminado da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola recuperou o ímpeto na Inglaterra e tem a chance de voltar ao 'pódio', três meses e meio depois de deixar o trio do topo da tabela.

O City vai visitar um Forest que perdeu embalo há um mês, mas não é derrotado em seu estádio, o City Ground, desde o dia 10 de novembro. Foram sete vitórias e dois empates.

Atrás destas duas equipes serão travadas batalhas pelas demais vagas europeias. Apenas quatro pontos separam o Chelsea, quinto com 46 pontos e que recebe o Leicester no domingo, e o Aston Villa, décimo com 42, que visita o Brentford no sábado.

Depois de três derrotas em quatro jogos, o Newcastle, sexto com 44 pontos, e o Bournemouth, sétimo com 43, jogam respectivamente contra o West Ham na segunda-feira e o Tottenham no domingo.

Na reta final rumo ao título, o líder Liverpool, depois de vencer o PSG por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, recebe no sábado o último colocado Southampton, um bom 'sparring' de preparação para o jogo de volta da Champions, na terça-feira, em Anfield.

O Arsenal, segundo colocado a 13 pontos dos 'Reds', tenta aumentar suas poucas chances. A equipe londrina viaja a Old Trafford no domingo para enfrentar o Manchester United (14º).

--- Programação da 28ª rodada da Premier League (horário de Brasília):

- Sábado:

(09h30) Nottingham - Manchester City

(12h00) Crystal Palace - Ipswich Town

Liverpool - Southampton

Brighton - Fulham

(14h30) Brentford - Aston Villa

(17h00) Wolverhampton - Everton

- Domingo:

(11h00) Chelsea - Leicester

Tottenham - AFC Bournemouth

(13h30) Manchester United - Arsenal

- Segunda-feira:

(17h00) West Ham - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 67 28 20 7 1 66 26 40

2. Arsenal 54 27 15 9 3 51 23 28

3. Nottingham 48 27 14 6 7 44 33 11

4. Manchester City 47 27 14 5 8 53 37 16

5. Chelsea 46 27 13 7 7 52 36 16

6. Newcastle 44 27 13 5 9 46 38 8

7. AFC Bournemouth 43 27 12 7 8 45 32 13

8. Brighton 43 27 11 10 6 44 39 5

9. Fulham 42 27 11 9 7 40 36 4

10. Aston Villa 42 28 11 9 8 40 45 -5

11. Brentford 38 27 11 5 11 48 43 5

12. Crystal Palace 36 27 9 9 9 35 33 2

13. Tottenham 33 27 10 3 14 53 39 14

14. Manchester United 33 27 9 6 12 33 39 -6

15. West Ham 33 27 9 6 12 32 47 -15

16. Everton 32 27 7 11 9 30 34 -4

17. Wolverhampton 22 27 6 4 17 37 56 -19

18. Ipswich Town 17 27 3 8 16 26 57 -31

19. Leicester 17 27 4 5 18 25 61 -36

20. Southampton 9 27 2 3 22 19 65 -46

