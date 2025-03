Gosto lembra mistura de abacaxi e banana: os benefícios do araticum à saúde

O araticum é uma fruta nativa do Brasil, conhecida também como fruta-do-conde-do-mato. Possui uma casca verde e grossa e sua polpa tem uma cor branca e textura cremosa. O sabor é doce e lembra uma mistura de abacaxi e banana. A fruta contém vitaminas A, B1, B2, B3 e C, além de minerais como ferro, potássio, cálcio, fósforo e zinco.

A seguir, veja os principais benefícios do consumo do araticum.

1. Reforça o sistema imunológico

O araticum é uma fruta que pode fortalecer o sistema imunológico devido à presença de zinco, vitaminas C e B3. Esses nutrientes têm propriedades antioxidantes e são essenciais para a manutenção das células de defesa, auxiliando no combate a doenças causadas por parasitas.

2. Contribui com a saúde cardíaca

Por ser uma fonte de antioxidantes como quercetina, betacaroteno, vitamina A e vitamina C, a fruta contribui para a saúde das artérias. Ela ajuda a prevenir a oxidação das células de gordura pelos radicais livres, o que auxilia na redução dos níveis de colesterol LDL ("ruim") no sangue, além de atuar na prevenção de doenças cardiovasculares.

3. Diminui inflamações

Possui propriedades anti-inflamatórias, ajudando a diminuir a inflamação no corpo e a aliviar condições relacionadas a processos inflamatórios, como dores nas articulações e artrite. Esses efeitos são atribuídos aos compostos bioativos encontrados na fruta, que auxiliam na regulação da resposta inflamatória.

4. Melhora a digestão

O consumo regular contribui com a digestão e alivia desconfortos como inchaço e indigestão. Isso ocorre devido à presença de fibras e compostos que favorecem o trânsito intestinal e a saúde gastrointestinal.

5. Aumenta a saciedade

Contribui para o aumento da saciedade e controla o apetite. Isso se deve ao seu alto teor de fibras, que desaceleram a digestão e prolongam a sensação de estar satisfeito após as refeições. Dessa forma, a pessoa passa a consumir menos e pode perder peso.

6. Controla diabetes

Auxilia no controle do diabetes ao equilibrar os níveis de açúcar no sangue e a melhorar a eficiência do corpo em utilizar a insulina. As fibras regulam os níveis de glicose no sangue, retardando a absorção dos açúcares e promovendo uma liberação mais gradual da glicose na corrente sanguínea.

7. Faz bem para os olhos

A vitamina A presente no araticum é importante para a saúde ocular e previne problemas como a degeneração macular e promove uma visão mais nítida em ambientes com pouca luz.

8. É fonte de antioxidantes

Contém flavonoides e betacaroteno que combatem os danos provocados pelos radicais livres. Dessa forma, previne o envelhecimento precoce das células e protege o corpo contra diversas doenças crônicas, como câncer.

9. Melhora a aparência da pele

A combinação de vitamina C e zinco no araticum favorece a produção de colágeno, item fundamental para a elasticidade da pele e para a cicatrização de feridas, além de contribuir para uma pele mais saudável e firme.

Contraindicações

O consumo de araticum não é recomendado para algumas pessoas, como bebês, indivíduos com o sistema imunológico comprometido e aqueles com insuficiência renal.

Para pessoas imunodeprimidas, como pacientes com câncer ou outras condições que enfraquecem a imunidade, o araticum pode diminuir os níveis de leucócitos, células essenciais para a defesa do organismo.

Em casos de insuficiência renal, devido ao alto teor de potássio da fruta, ela costuma ser prejudicial, já que os rins com problemas têm dificuldade em eliminar esse mineral. Além disso, o consumo excessivo e frequente de araticum afeta o equilíbrio do metabolismo lipídico, prejudicando os níveis de gordura no corpo.

Como consumir?

A ingestão mínima diária de frutas recomendada é de duas a três porções, o que equivale entre 160 a 240 g de araticum.

O araticum pode ser usado na culinária, para produzir bolachas, geleias, sucos, licores, bolos, sorvetes, geleias, entre outras receitas. Também costuma ser consumido ao natural.

Fonte: Carla Borges, nutricionista e diretora do serviço de nutrição da Santa Casa de Chavantes.