FAA diz que 240 voos foram prejudicados por explosão da Starship, de Elon Musk

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A Administração da Aviação Federal (FAA) dos Estados Unidos disse nesta sexta-feira que a explosão de uma espaçonave do modelo Starship, da SpaceX, no dia anterior, prejudicou cerca de 240 voos, e as preocupações com destroços fizeram com que mais de duas dúzias de aviões tivessem que desviar do caminho.

Foi a segunda explosão seguida de um lançamento-teste da SpaceX.

Na quinta-feira, a FAA emitiu ordens — que duraram pouco mais de uma hora — para que aviões ficassem em solo, referentes a aeronaves partindo de quatro aeroportos da Flórida: Miami, Fort Lauderdale, Orlando e Palm Beach. A FAA informou que o incidente resultou em 171 atrasos nas decolagens, 28 voos desviados e 40 retidos por uma média de 22 minutos, enquanto a Área de Resposta a Destroços da agência estava ativa. O atraso médio dos 171 aviões foi de 28 minutos.

A FAA também disse que está exigindo da SpaceX uma investigação sobre a perda do veículo Starship.

A FAA aprovou a licença de lançamento da SpaceX para o voo-teste de quinta-feira no mês passado, enquanto sua investigação sobre a falha anterior da Starship ainda estava aberta.

O órgão disse que analisou o pedido da SpaceX e os primeiros detalhes da investigação, antes de determinar que o oitavo voo da Starship pudesse prosseguir.

Vídeos nas redes sociais mostraram destroços em chamas cruzando o céu ao anoitecer perto do sul da Flórida e das Bahamas. A Starship se desintegrou no espaço logo após começar a girar incontrolavelmente com seus motores desligados, mostrou uma transmissão ao vivo da missão pela SpaceX.

O fracasso do oitavo teste da Starship ocorreu pouco mais de um mês após o sétimo também ter terminado em uma explosão. Os dois acidentes consecutivos ocorreram nas fases iniciais da missão, que anteriormente a SpaceX havia superado com certa facilidade. Foi, assim, um revés para um programa que Elon Musk tenta acelerar neste ano.

Nesta sexta-feira, Musk chamou a explosão de "um pequeno revés".

