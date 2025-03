EXCLUSIVO-Taiwan teme que Pequim esteja levando repressão à independência ao exterior

Por Yimou Lee

TAIPÉ (Reuters) - O governo de Taiwan está considerando alertar seus cidadãos sobre os riscos de viajar para países com fortes laços com a China, incluindo Laos e Camboja, porque eles podem ser abordados na campanha de Pequim contra os defensores da independência de Taiwan, de acordo com uma autoridade sênior de Taiwan e um memorando interno.

A China, que reivindica Taiwan como sua, apesar da rejeição da ilha democraticamente governada, emitiu no ano passado diretrizes para punir os ativistas "obstinados" da independência de Taiwan, inclusive com a pena de morte, embora os tribunais chineses não tenham jurisdição na ilha.

No final do mês passado, uma autoridade sênior chinesa deu instruções a portas fechadas às unidades de segurança do Estado para "implementar" as diretrizes em países amigos da China, de acordo com um memorando do governo analisado pela Reuters e uma autoridade sênior de segurança de Taiwan.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Escritório de Assuntos de Taiwan e o Ministério das Relações Exteriores da China não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Esses países incluem Camboja, Laos e algumas nações africanas não especificadas, disse a autoridade sênior de Taiwan. Os taiwaneses nesses países podem correr o risco de serem levados para investigação por suspeita de apoio à independência, afirmou a autoridade, citando a avaliação de Taiwan sobre o desenvolvimento e falando sob condição de anonimato.

"Eles podem ser levados para interrogatório pela polícia local ou chinesa, pelo menos para intimidá-los psicologicamente", disse a fonte à Reuters.

Os Ministérios das Relações Exteriores do Camboja e do Laos não responderam imediatamente ao pedido de comentário.

As agências de segurança de Taiwan estão analisando a possibilidade de elevar o nível de alerta para viagens de seus cidadãos a determinados países, disse a autoridade. A Reuters não conseguiu determinar se alguma decisão foi tomada sobre o alerta ou sobre os países para os quais a revisão estava em andamento.

Taiwan concluiu que alguns países, incluindo alguns do sudeste asiático, se recusaram a cooperar com a solicitação da China, disse a autoridade.

Taiwan tem se queixado de um padrão de pressão crescente por parte da China nos últimos anos, incluindo ações militares, sanções comerciais e patrulhas da guarda costeira em torno das ilhas controladas por Taiwan próximas à China.

As diretrizes de Pequim emitidas em junho instruíram os tribunais, promotores e agentes de segurança do Estado da China a "punir severamente os defensores da independência de Taiwan" pelo que chamou de "secessão".