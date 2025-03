Ex-prefeito em GO vira réu por defender 'eliminar' Lula e Moraes

O ex-prefeito de Iporá (GO), Naçoitan Leite (sem partido), virou réu por incitação ao crime após defender "eliminar" o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes, em 2022.

O que aconteceu

A Primeira Turma do STF aceitou denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Em um áudio de 32 segundos, o político contestou o resultado das eleições presidenciais de 2022 e afirmou que a vitória do presidente Lula iria levar o país a uma guerra civil. "Nós temos que eliminar o Alexandre de Moraes e o Lula. Dois homens estão acabando com o Brasil", disse Leite.

O áudio do ex-prefeito foi comparado com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em seu voto, Moraes afirmou que o resultado das urnas "deu força ao movimento antidemocrático, atiçando a convocação, por meio de redes sociais, de um levante contra o Estado de Direito e o governo eleito". "A escalada da violência atingiu o auge em 8/1/2023, quando grupo criminoso, munido de artefatos de destruição, avançou sobre a Praça dos Três Poderes em marcha organizada", completou.

Conduta está relacionada com outros inquéritos em andamento no STF, diz Moraes. O ministro afirmou que áudio do ex-prefeito tem conexão com ao menos três processos: o das fake news, o inquérito que investiga as milícias digitais contra o Estado democrático de Direito e o processo que investiga quem incentivou a "prática dos lamentáveis atos antidemocráticos".

O UOL tenta contato com a defesa do ex-prefeito. Em 2022, Leite negou que o áudio se tratava de um estímulo para atos de violência contra Lula e Moraes. "Ele disse em um momento íntimo, num grupo de amigos, sobre tirá-los da vida política. Nada físico ou inconstitucional", disse o ex-prefeito, na época, por meio de um assessor.

Preso por tentar matar ex

Em novembro de 2023, Leite foi preso por tentar matar sua ex-esposa com 15 tiros. Então prefeito da cidade, ele teria invadido a casa da vítima e atirado 15 vezes contra a porta do quarto dela.

Dentro do imóvel, estava a ex-mulher do político e o namorado dela. O casal disse que se trancou no quarto após serem surpreendidos pelo barulho do choque da caminhonete contra o portão.

A Justiça revogou a prisão preventiva dele em fevereiro de 2024, quando voltou para o cargo também. Leite passou a usar tornozeleira eletrônica e foi proibido de se aproximar ou manter contato com a vítima e familiares dela.