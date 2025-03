EUA pressionam Índia a comprar mais produtos de defesa e reduzir tarifas

Por Shivangi Acharya e Manoj Kumar

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia precisa comprar mais produtos de defesa dos Estados Unidos e reduzir suas tarifas sobre produtos norte-americanos para que os dois países possam assinar um "grande" acordo bilateral, disse o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, ao canal de televisão India Today nesta sexta-feira.

As tarifas de importação da Índia, entre as mais altas do mundo, justificam uma reavaliação de seu "relacionamento especial" com os EUA, disse Lutnick, falando de Washington.

Ele também pediu à Índia que deixe de comprar equipamentos de defesa da Rússia.

Os comentários de Lutnick vêm semanas antes das tarifas recíprocas planejadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a partir do início de abril, sobre parceiros comerciais, incluindo a Índia, em setores que vão de automóveis a eletrônicos.

"Gostaríamos de nos concentrar em uma conversa bilateral apenas entre a Índia e os EUA -- reduzir os níveis de tarifas que a Índia tem, que protegem algumas de suas áreas", disse Lutnick.

Para setores sensíveis como a agricultura, que a Índia protegeu por muito tempo para apoiar seus pequenos agricultores, Lutnick sugeriu um acordo comercial com cotas e limites, mas enfatizou que a Índia deve abrir o setor.

Após uma reunião entre Trump e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no mês passado, os dois países concordaram em resolver as disputas tarifárias e trabalhar no primeiro segmento de um acordo até o outono norte-americano de 2025, visando ao comércio bilateral no valor de US$500 bilhões até 2030.

Os EUA querem que a Índia reduza as tarifas a zero ou a um valor insignificante na maioria dos setores, exceto no setor agrícola.

Lutnick também solicitou à Índia que transferisse as compras de equipamentos de defesa da Rússia para produtos sofisticados dos EUA.

"Historicamente, a Índia tem comprado quantidades significativas de seus equipamentos militares da Rússia, e acreditamos que isso é algo que precisa acabar", disse.

Sobre o impacto das tarifas na inflação, Lutnick descartou as preocupações. "A inflação só ocorre quando há déficits e impressão de dinheiro. As tarifas não criaram inflação na Índia, portanto, esse argumento não faz sentido", disse.

"Quero que a manufatura volte para casa. E se isso significa que preciso impor uma tarifa de 25% sobre o mundo exterior, farei isso."