EUA interrompem todo financiamento federal à África do Sul, diz Trump

(Reuters) - Os Estados Unidos estão interrompendo todo o financiamento federal para a África do Sul, disse o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta sexta-feira.

"Para dar um passo adiante, qualquer fazendeiro (com a família!) da África do Sul, que queira fugir daquele país por motivos de segurança, será convidado a entrar nos Estados Unidos da América com um caminho rápido para a cidadania", escreveu Trump em um post no Truth Social.

Trump disse que esse processo terá início imediatamente.

Os compromissos de assistência externa dos EUA à África do Sul chegaram a US$323,4 milhões em 2024, de acordo com dados do governo.

(Reportagem de Susan Heavey, Ryan Patrick Jones e Trevor Hunnicutt)