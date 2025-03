EUA cancelam US$400 milhões com a Universidade de Columbia sob alegações de antissemitismo

(Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou concessões e contratos no valor total de US$400 milhões para a Universidade de Columbia, na cidade de Nova York, devido à "inação diante do assédio persistente de estudantes judeus", informou a Administração de Serviços Gerais (GSA, em inglês) nesta sexta-feira.

O governo dos EUA informou que os fundos cancelados seriam provenientes dos US$5 bilhões concedidos à Columbia na forma de subsídios, disse a GSA em uma declaração conjunta com o Departamento de Justiça, o Departamento de Educação e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

A Columbia tem estado no centro dos protestos universitários em que manifestantes exigiram o fim do apoio dos EUA a Israel diante das mortes de civis e da crise humanitária causada pelo ataque israelense a Gaza.

Houve alegações de antissemitismo e islamofobia nos protestos e contraprotestos. A Columbia já havia dito anteriormente que estava se esforçando para combater o antissemitismo.

"O cancelamento desses fundos do contribuinte é o nosso sinal mais forte de que o governo federal não fará parte de uma instituição educacional como a Columbia, que não protege os estudantes e funcionários judeus", disse Leo Terrell, que lidera a força-tarefa de antissemitismo do Departamento de Justiça.

Não ficou imediatamente claro quais subsídios e contratos estavam sendo cortados.

(Reportagem de Costas Pitas)