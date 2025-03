Estado de saúde do papa Francisco é estável e continua "complexo", anuncia Vaticano

O estado de saúde do Papa Francisco, hospitalizado há três semanas com pneumonia dupla, permanece "por enquanto estável", anunciou a assessoria de imprensa do Vaticano nesta sexta-feira (8). O prognóstico vital do sumo pontífice continua "delicado".

O pontífice de 88 anos alterna oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais durante o dia e "ventilação não invasiva" com máscara de oxigênio à noite.

Uma prova da "estabilidade" dos últimos dias é que o Vaticano não divulgou o relatório médico diário detalhado sobre o estado de saúde do papa, limitando-se a fornecer uma informação mais breve da assessoria de imprensa.

O primeiro pontífice latino-americano alternou nesta sexta-feira o descanso e a fisioterapia respiratória com as orações e "um pouco de trabalho", afirmou uma fonte. "Pela manhã, ele passou 20 minutos na capela", acrescentou uma fonte à agência AFP.

Na noite desta quinta-feira (7), pela primeira vez desde que o papa entrou no Hospital Gemelli de Roma, em 14 de fevereiro, o Vaticano divulgou um áudio de Francisco. Na mensagem, ele agradece aos fiéis por suas orações, com a voz muito fraca.

"Agradeço do fundo do meu coração pelas orações que vocês fazem pela minha saúde na praça" da Basílica de São Pedro, em Roma, disse o papa argentino na mensagem em espanhol. O áudio foi gravado no início do dia a seu próprio pedido, segundo o Vaticano.

"Estou acompanhando vocês daqui. Que Deus te abençoe e que a Virgem cuide de vocês", continuou ele, parando várias vezes para recuperar o fôlego, antes de acrescentar: "Obrigado".

A gravação de cerca de 25 segundos e de baixa qualidade foi transmitida na noite de quinta-feira durante a oração diária do rosário pela cura do papa na Praça de São Pedro, e foi aplaudida por centenas de fiéis, que se emocionaram.

A Santa Sé enfrenta uma demanda crescente nos últimos dias por provas da vida do papa e as informações falsas anunciando sua morte se multiplicam nas redes sociais.

O uso do espanhol, no entanto, levantou questões sobre a capacidade do sumo pontífice de se esforçar para falar em italiano, a língua que ele usa em suas intervenções. Mas a escolha do espanhol visava apenas "atingir um público maior" no mundo, segundo o Vaticano.

"Fiquei chocada ao ouvi-lo tão cansado", disse Claudia Bianchi, uma italiana de 50 anos, à AFP. "Mas é um sinal positivo. Isso nos dá esperança de que ele ainda tenha forças para falar e que pareça estar sempre conosco", acrescentou Alessandra Dalboni, 53.

"Dúvidas"

Francisco não fez mais aparições públicas e nenhuma foto ou vídeo dele foram publicados desde o início de sua hospitalização, a mais longa desde sua eleição em 2013.

Ele perdeu as últimas três orações dominicais do Angelus e o Vaticano não comentou sobre uma possível aparição neste fim de semana, indicando apenas que o cardeal Michael Czerny o substituiria para presidir a missa no primeiro domingo da Quaresma.

"Todos nós esperamos que ele esteja bem porque ele é uma personalidade importante para nós, mas temos dúvidas. Não gostaríamos de ter essas dúvidas", disse Angelo Belcastro, um italiano de 60 anos de férias em Roma.

John Maloney, 76, não esperava "receber um sinal tão rápido (de vida)" dadas as notícias preocupantes sobre sua saúde. "É um bom sinal que ele finalmente possa falar", acrescentou o britânico, que está em peregrinação a Roma para o Jubileu, o "Ano Santo" da Igreja Católica.

No Hospital Gemelli, o jesuíta argentino alterna entre descanso, oração, trabalho e fisioterapia para superar a pneumonia que afeta ambos os pulmões e causa episódios de dificuldade respiratória. Na segunda-feira, ele teve "dois episódios de insuficiência respiratória aguda", e seu quadro clínico permaneceu "complexo" na sexta-feira.

Rumores de renúncia

A equipe médica do papa ainda não decidiu quanto tempo ele ficará hospitalizado, nem quanto tempo ele levará para se recuperar se tiver alta. Essa incerteza reavivou as especulações sobre a capacidade de Francisco de ocupar o cargo e rumores sobre uma possível renúncia.

Ele já estava debilitado por uma série de problemas nos últimos anos, como excesso de peso e dores no joelho. Francisco também passou por operações no cólon e abdômen e teve repetidas infecções respiratórias. O papa sofre de fragilidade respiratória, em particular devido a uma ablação do lobo superior do pulmão direito aos 21 anos.

A mensagem dele causou surpresa e alívio entre os católicos em Roma nesta sexta-feira (7), mas não aliviou as preocupações sobre seu estado de saúde. "Ele tinha dificuldades para falar, mas agora precisamos de suas mensagens. Tudo o que podemos fazer é desejar a ele uma rápida recuperação", disse Paola Freda, uma educadora italiana, do lado de fora do hospital Gemelli.

Ao longo dos 22 dias de internação, a saúde de Jorge Bergoglio passou por altos e baixos. No entanto, desde sua última crise respiratória na segunda-feira, ele não teve mais recaídas.

(Com informações da AFP)