Empresas já estão 'onshoring' produção dos EUA, diz representante da Casa Branca

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou que o relatório do mercado de trabalho (payroll) de fevereiro já mostra sinais de que as empresas estão internalizando a produção norte-americana diante das iniciativas do governo de Donald Trump.

Em entrevista, o conselheiro citou que a criação de vagas no setor manufatureiro foi um sinal inicial de resultado das políticas da atual administração. "Houve criação de 10 mil vagas no setor de manufatura. E para comparar com a administração de Biden, 111.000 empregos manufatureiros foram destruídos no ano passado", disse o representante nesta sexta-feira.

Para Hassett, o relatório de fevereiro foi "opressivo".

"Ações de Trump ficaram visíveis no relatório", disse, referindo-se aos dados sobre empregos no governo.

O diretor afirmou ainda que boa parte dos empregos criados na administração anterior do democrata Joe Biden ocorreu no setor governamental. "Trump deixou claro que pretende reduzir os gastos com trabalhadores não produtivos", disse.

O relatório d mostrou que o emprego na esfera federal do governo caiu em 10.000 em fevereiro, embora a folha de pagamento do governo tenha aumentado em 11.000.