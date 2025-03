Economia da zona do euro cresceu mais rápido do que se pensava no 4º trimestre

FRANKFURT (Reuters) - A economia da zona do euro cresceu mais rápido no último trimestre de 2024 do que o estimado inicialmente, mas quase toda a revisão se deve à Irlanda, onde um grande setor multinacional frequentemente distorce os dados, mostraram números da Eurostat nesta sexta-feira.

O PIB das 20 nações que compartilham o euro cresceu 0,2% no trimestre, acima da taxa de 0,1% estimada anteriormente, mas os números da maioria dos países permaneceram inalterados em relação aos dados preliminares, inclusive os da Alemanha e da França, que apresentaram contração.

Inicialmente, acreditava-se que a economia irlandesa havia contraído em 1,3%, mas agora estima-se que tenha crescido 3,6%, uma distorção que não sinaliza nenhuma mudança nas perspectivas para o bloco.

A economia da zona do euro mal está crescendo, uma vez que as famílias retêm o consumo, os governos têm pouco dinheiro para gastar, o setor industrial está em recessão e as empresas estão segurando os investimentos enquanto aguardam clareza sobre as políticas comerciais dos Estados Unidos.

O Banco Central Europeu agora espera que o bloco cresça apenas 0,9% este ano, o mesmo que em 2024, com riscos inclinados para leituras ainda mais baixas, disse o banco na quinta-feira.

(Reportagem de Balazs Koranyi)