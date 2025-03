Do reggae ao disco: rei Charles III revela gostos musicais

O rei Charles III revela seus gostos musicais, desde músicas disco até reggae, em um programa que será lançado na próxima segunda-feira (10) para celebrar o Dia da Commonwealth, segundo um comunicado da Apple compartilhado nesta sexta-feira (7).

No "The King's Music Room", que estará disponível no Apple Music 1, o monarca britânico apresentará uma amostra de seus gêneros musicais favoritos, incluindo disco, reggae e afrobeat.

O rei mostrará igualmente a sua devoção pela australiana Kylie Minogue, pelo cantor nigeriano Davido e também por Raye, cantora e compositora britânica de jazz e R&B.

Em sua seleção também aparecem a lenda do reggae Bob Marley e a estrela jamaicana Grace Jones.

Nesta lista, apenas aparecem artistas emblemáticos da Commonwealth, uma organização que conta com 56 nações membros, 14 das quais têm Charles III como chefe de Estado.

"Esta é uma forma interessante e inovadora de celebrar o Dia da Commonwealth deste ano", disse o monarca no trailer.

O programa foi gravado no gabinete do rei no Palácio de Buckingham, onde compartilhou anedotas sobre seus encontros com alguns de seus artistas favoritos.

"Ao longo da minha vida, a música tem significado muito para mim. E sei que também é o caso de muitas outras pessoas", afirmou Charles III no programa, que irá estrear às 03h00 de Brasília.

A música "tem esta incrível capacidade de trazer recordações felizes que estão em nossa memória, nos consola em momentos de tristeza e nos transporta a lugares distantes", acrescentou.

Em 2021, o rei já havia revelado que Diana Ross e Edith Piaf estavam entre suas artistas favoritas.

