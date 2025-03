Diretora do Fed sinaliza que pode dar mais atenção ao mercado de trabalho em debates sobre juros

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman, uma das autoridades mais "hawkish" (agressivo no combate à inflação) do banco central dos Estados Unidos, sinalizou nesta sexta-feira que pode prestar cada vez mais atenção aos sinais do mercado de trabalho ao ponderar sobre as próximas decisões de juros.

Bowman estava respondendo a uma pesquisa apresentada em uma conferência que examinou como a política monetária do Fed influencia a atividade econômica.

Ela não mencionou a divulgação nesta sexta-feira de dados que mostraram que a taxa de desemprego dos EUA aumentou no mês passado. O relatório estimulou os investidores a continuarem apostando em três cortes de juros pelo banco central dos EUA neste ano.

"Embora o FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto) tenha se concentrado na redução da inflação nos últimos anos, à medida que continuamos progredindo na aproximação de nossa meta de 2%, espero que o mercado de trabalho e a atividade econômica se tornem um fator mais importante nas discussões", disse Bowman para um fórum de política monetária em Nova York.

Bowman não falou de outra forma sobre as perspectivas econômicas ou de política monetária em seus comentários preparados sobre o documento, que trata de "choques" de política monetária e não do aperto bem sinalizado feito pelo Fed para combater o aumento da inflação na era da pandemia.

Em vários de seus discursos recentes, a diretora levantou dúvidas sobre a possibilidade de se basear demasiadamente nos dados do mercado de trabalho, devido às suas revisões frequentes e amplas, e sinalizou preocupações contínuas com a inflação.

Bowman também disse que deseja esperar por mais clareza sobre as políticas do governo do presidente Donald Trump e seus efeitos econômicos.

(Por Ann Saphir)