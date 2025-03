Demissões de "diversidade" começam na maior agência de inteligência dos EUA, diz advogado

Por Jonathan Landay

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades envolvidas em programas de diversidade, equidade e inclusão no escritório da Diretoria de Inteligência Nacional (ODNI) dos Estados Unidos receberam ordens para pedir demissão, ou serão demitidos, informou nesta sexta-feira o advogado que representa dois funcionários.

O advogado Kevin Carroll afirmou que não sabia quantas outros integrantes do órgão receberam essa instrução, além de seus clientes.

Diferentemente da CIA, que emitiu uma ordem parecida no mês passado para 51 integrantes que estavam temporariamente realizando programas de diversidade, a ODNI está dando às pessoas a chance de apelar à diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, afirmou o defensor.

“Como seus colegas da CIA, eles foram informados que não podem tentar outro emprego, mas diferentemente da CIA receberam o direito de apelar para a diretoria”, afirmou Carroll, um ex-membro da CIA.

Um porta-voz da ODNI não respondeu imediatamente a um pedido para que comentasse sobre o tema.

Há quase duas semanas, um juiz federal se recusou a interromper as demissões dos membros da CIA que foram demitidos com base em um decreto do presidente Donald Trump, eliminando programas de diversidade, igualdade, inclusão e acessibilidade em todo o governo federal.

Um dos clientes de Carroll disse, em email visto pela Reuters, que foi instruído a estar às 11h45 da segunda-feira no centro de visitantes da ODNI, onde deveria pedir demissão, aceitar a demissão até 30 de setembro ou ser demitido após 90 dias de licença administrativa remunerada.

Eles também poderiam apresentar um recurso por escrito, dizia o email.

