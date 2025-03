Criptomoedas: bitcoin sobe com payroll, apesar de decepção com reserva estratégica dos EUA

O bitcoin chegou ao fim desta tarde em alta, apagando perdas de mais cedo, depois que o payroll alimentou expectativas de cortes de juros mais robustos pelo Federal Reserve, o que, segundo analistas, pode impulsionar as criptomoedas devido à perspectiva de maior liquidez na economia. O principal relatório do mercado de trabalho dos EUA mostrou geração de vagas abaixo do esperado, revisão dos dados anteriores, elevação na taxa de desemprego e um aumento menos intenso nos salários do que o previsto.

Por volta das 16h30 (de Brasília), o Bitcoin avançava 0,39%, a US$ 88.514,68, enquanto o Ethereum cedia 0,24%, a US$ 2.187,89, de acordo com a Binance.

O movimento se deu apesar da decepção com a ordem executiva assinada ontem pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que cria uma reserva estratégica de bitcoin e um estoque adicional. Ao contrário do que muitos investidores esperavam, não foi prevista a compra de criptomoedas por parte do governo, apenas a manutenção dos bitcoins que já estão sob posse das autoridades devido a apreensões. Em uma publicação no X, o "czar de cripto" de Trump, David Sacks, afirmou que os Estados Unidos não venderão nenhum bitcoin. "A reserva é como um Fort Knox onde são armazenadas as reservas de ouro americanas digital para a criptomoeda, frequentemente chamada de 'ouro digital'", disse.

*Com informações da Dow Jones Newswires