Copersucar: alta do transporte individual e app pode ampliar demanda do etanol

São Paulo, 7 - O consumo de combustíveis no Ciclo Otto deve continuar crescendo na próxima década, impulsionado pela mudança nos padrões de mobilidade e pela ampliação da frota flex. Esse cenário abre espaço para o etanol hidratado como uma solução viável e de baixo custo para a descarbonização do setor de transportes, de acordo com um estudo da Copersucar. O levantamento estima que o consumo de combustíveis no Ciclo Otto, atualmente em 60 bilhões de litros por ano, deve superar os 70 bilhões de litros anuais nos próximos dez anos.O estudo, que analisou os últimos sete anos, revela uma transformação significativa no transporte brasileiro, com o aumento do uso de veículos individuais em detrimento do transporte coletivo. "Observamos uma migração do transporte coletivo para o individual, com redução no uso de ônibus e trens metropolitanos e aumento no uso de carros próprios e aplicativos de transporte", afirmou ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o CEO da Copersucar, Tomas Manzano.A participação do transporte coletivo caiu de 48% para 34% nesse período, enquanto o uso de veículos próprios subiu de 22% para 30%. Aplicativos de transporte, que praticamente não existiam há sete anos, já representam 11% da mobilidade urbana, mesma fatia alcançada pelas motocicletas.A distância média percorrida anualmente por veículo no Brasil também aumentou, passando de menos de 13 mil quilômetros para 14,5 mil quilômetros. Esse crescimento reflete, em parte, a expansão dos aplicativos de transporte, cujos veículos rodam de três a cinco vezes mais do que os carros particulares. Como consequência, a demanda por combustíveis aumentou expressivamente, com destaque para o etanol, que já é uma alternativa relevante na redução das emissões da frota circulante, majoritariamente flex.Atualmente, o Brasil possui cerca de 42 milhões de veículos, sendo 35 milhões (83%) flex. No entanto, mais de 70% desses automóveis ainda utilizam gasolina. A Copersucar aposta que esse quadro deve mudar nos próximos anos, impulsionado por fatores como a reforma tributária e campanhas educativas sobre os benefícios econômicos, sociais e ambientais do etanol. Apesar do potencial, o consumo de etanol ainda é baixo em alguns Estados. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por exemplo, utilizam menos de 10% de etanol no total de combustíveis consumidos. Mesmo em São Paulo, onde a paridade de preços favorece o biocombustível, metade dos consumidores ainda opta pela gasolina. A projeção da Copersucar indica que, até 2035, a frota flex continuará a ser dominante, respondendo por pelo menos 75% do total de veículos, mesmo com o avanço da eletrificação. O aumento do uso de etanol na frota flex poderia evitar, a cada 10 pontos porcentuais de crescimento, a emissão de cerca de 6 milhões de toneladas de CO2 e gerar demanda adicional de 5 bilhões de litros do combustível. Desde a introdução dos carros flex no Brasil, em 2003, o País conseguiu reduzir significativamente suas emissões de CO2. "Desde então, a substituição da gasolina C por etanol hidratado evitou a emissão de cerca de 280 milhões de toneladas de CO2", destacou a Copersucar.No entanto, Manzano reconhece que a principal barreira para a expansão do etanol segue sendo o comportamento do consumidor. "O maior limitador é o comportamento do consumidor, que ainda tem alguns mitos e paradigmas em relação ao etanol, principalmente sobre desempenho e manutenção", afirmou. Para ele, campanhas de esclarecimento são essenciais para aumentar a aceitação do biocombustível, incluindo entre motoristas de aplicativos.O Brasil já conta com uma infraestrutura robusta de abastecimento, com mais de 40 mil postos de combustíveis, o que facilita a expansão do etanol. Além disso, políticas públicas como o RenovaBio e o Mover, voltadas para eficiência energética e descarbonização, reforçam o compromisso do país com os biocombustíveis. "O arcabouço regulatório está muito mais estruturado e evoluído do que no passado", ressaltou Manzano.Para atender à crescente demanda, a Copersucar vem expandindo sua capacidade produtiva. "Temos a maior base de moagem de cana do mundo, com 110 milhões de toneladas por ano por meio de usinas cooperadas, e continuamos ampliando. Além disso, criamos a plataforma Evolua, em parceria com a Vibra, que comercializa 30% do etanol transacionado no Brasil", afirmou Manzano.Além do transporte no Brasil. O CEO da Copersucar também destacou o potencial do etanol em novas aplicações, como combustível sustentável de aviação (SAF) e bioplásticos, embora reconheça que esses mercados ainda demandam desenvolvimento tecnológico e redução de custos.Ele também vê oportunidades no mercado internacional. "Vários países têm programas de mistura de etanol na gasolina, como Estados Unidos, Índia e Japão. O etanol brasileiro, com sua baixa intensidade de carbono, tem vantagem competitiva nesses mercados", afirmou. No entanto, ele pondera que a expansão da exportação depende de fatores geopolíticos e regulatórios.