Com saída de Gleisi, senador Humberto Costa assume PT para convocar eleição

Do UOL, em Brasilia

O senador Humberto Costa (PE) vai assumir a presidência em exercício do PT com o afastamento de Gleisi Hoffmann, que vai comandar a articulação política do governo Lula.

O que aconteceu

Vice-presidente, Humberto terá até 60 para chamar uma eleição para presidência-tampão mo diretório nacional. O vencedor desta eleição, feita entre os 92 membros do diretório, será o responsável por organizar a eleição geral do PT, marcada para 6 de julho.

A decisão pelo nome do ex-ministro da Saúde foi informada à executiva nacional nesta manhã. O estatuto do PT diz que o vice-presidente assume quando o presidente se afasta. O partido tem cinco vices, mas como a corrente de Costa, a CNB (Construindo um Novo Brasil), a mesma de Lula, detém maioria na cúpula e conta com o apoio de outras tendências, o nome dele fio referendado.

Senador foi escolhido em reunião na quinta a noite. Isso o alça como um dos candidatos favoritos para assumir efetivamente o o comando do partido em julho — os outros nomes são Edinho Silva (PT-SP), preferido do presidente, e o deputado José Guimarães (PT-CE).