Chair do Fed diz que o custo de ser cauteloso com os juros é baixo

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse nesta sexta-feira que o custo de ser cauteloso na política monetária é "muito, muito baixo" no momento, mas ponderou que, se as expectativas de inflação ficarem sob pressão, esses custos poderão aumentar.

E, segundo ele, embora a resposta padrão da política monetária aos aumentos únicos de preços esperados com as tarifas seja ignorá-los, desta vez pode ser diferente.

"Se isso se transformar em uma série de coisas e... se os aumentos forem maiores, isso será importante, e o que realmente importará é o que está acontecendo com as expectativas de inflação de longo prazo", disse Powell em uma conferência na cidade de Nova York.

Ele também observou que, em 2019, o Fed cortou os juros três vezes em resposta às tarifas do primeiro governo Trump e à desaceleração que elas provocaram.

"É o que está acontecendo com o crescimento e todas as outras coisas como resultado dessas amplas mudanças na política econômica, não apenas as tarifas."

(Reportagem de Ann Saphir)