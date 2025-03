Casos de sarampo aumentam para 30 no Novo México, diz departamento estadual de saúde

(Reuters) - O Departamento de Saúde do Novo México registrava 30 casos de sarampo no Estado nesta sexta-feira, um aumento de 20 casos em relação à contagem anterior.

Todos os casos foram registrados no condado de Lea, que fica ao lado do condado de Gaines, no Texas, onde foram registrados mais de 100 casos e uma morte em uma criança não vacinada.

O aumento dos casos registrados ocorre um dia depois que um residente falecido do Novo México teve um teste positivo para sarampo, marcando a segunda morte relacionada ao sarampo nos Estados Unidos em mais de uma década.

O paciente adulto não vacinado não procurou atendimento médico antes de morrer, e a causa da morte ainda estava sendo investigada pelo médico legista do Estado.

Metade dos pacientes do Novo México tem 18 anos de idade ou mais, segundo dados do Departamento de Saúde do Estado divulgados na sexta-feira. Três dos pacientes têm até 4 anos de idade e oito pacientes têm entre 5 e 17 anos.

O surto, um dos maiores já registrados nos Estados Unidos na última década, coloca à prova o secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., um cético de longa data em relação às vacinas.

(Reportagem de Bhanvi Satija em Bengaluru)