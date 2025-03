Caso Vitória: três pessoas são ouvidas na delegacia

Três pessoas estão sendo ouvidas na delegacia de Cajamar (SP) na manhã de hoje sobre a morte da adolescente Vitória Regina de Sousa, 17. O corpo dela foi encontrado com sinais de tortura na quarta-feira (5).

O que aconteceu

Dois homens e uma mulher estão na delegacia para prestar depoimento. Eles foram convidados após diligências da polícia na manhã de hoje.

Policiais fazem buscas em área de mata de Cajamar. Os investigadores descobriram que os principais suspeitos de matar Vitória estão escondidos no local e tentam localizá-los.

Homem envolvido com ex-namorado de Vitória teria cometido o crime. O principal suspeito é um homem chamado Daniel, que teria um relacionamento amoroso com Gustavo Vinícius Moraes. Daniel teve ajuda de dois amigos para matar e transportar o corpo de Vitória, apurou a TV Globo.

Vitória falou com ex-namorado antes de desaparecer. Segundo o delegado Aldo Galiano, ela queria uma carona após sair do trabalho, mas ele não atendeu o telefone. Normalmente, Vitória fazia o trajeto com o pai, mas naquele dia o carro da família estava em uma oficina mecânica e ela teria que fazer o percurso a pé. "Foram terríveis coincidências ou não", afirmou Galiano.

Ex afirmou à polícia que estava em um encontro e, por isso, não viu as mensagens de Vitória. "Ele falou que estava em um encontro com uma pessoa, uma menor de idade, que foi ouvida".

Suspeita é de crime de vingança. Daniel é dono de um Corolla que estava no local do crime na noite em que Vitória foi vista pela última vez. Um fio de cabelo foi encontrado no carro, e o material foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para comparar com o DNA da vítima.

Vitória relatou estar com medo antes de desaparecer

Filmagem de câmera de segurança mostra jovem caminhando até ponto de ônibus em Cajamar (SP) Imagem: Reprodução/RecordTV

Imagens mostram quando Vitória sai do trabalho e caminha em direção a um ponto de ônibus no dia 26 de fevereiro. Ela entra no primeiro ônibus e manda mensagem para uma amiga como se estivesse bem, segundo o delegado Aldo Galiano.

Depois, ela segue para o segundo ônibus e suspeita de dois homens. Ela manda outra mensagem para a amiga dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.

Vitória desce do ônibus, enquanto um dos homens segue no veículo e o outro também desembarca. Esse segundo suspeito a acompanha até um ponto de ônibus próximo à casa dela, de acordo com a investigação. A partir desse momento, o Corolla, onde estaria Daniel, é visto. Ela também fala para a amiga que dois rapazes em outro veículo, um Yaris, "mexem" com ela.