Bolsas de NY fecham em alta com Powell reforçando otimismo após payroll fraco

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 7, após passarem boa parte da sessão no vermelho, refletindo os números mais fracos do que o esperado no relatório de empregos dos EUA. No entanto, os discursos do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e de outros dirigentes do banco central americano ao final da tarde trouxeram um tom mais otimista. Powell destacou que a economia está em um "bom lugar", o que animou os investidores.

O índice Dow Jones subiu 0,52%, fechando em 42.801,72 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,55%, para 5.770,20 pontos. Já o Nasdaq teve alta de 0,70%, encerrando o dia em 18.196,22 pontos.

Powell afirmou que, "apesar da grande incerteza, a economia dos EUA está em bom lugar". Destacou que o mercado de trabalho é "sólido" e que "os salários estão crescendo mais rápido do que a inflação". Ele também mencionou que as "significativas mudanças de políticas" de Donald Trump impactarão a economia e a política monetária. "À medida que avaliamos as informações que chegam, nosso foco é separar o ruído do sinal de acordo com evolução do cenário. Não precisamos ter pressa e estamos bem posicionados para esperar por maior clareza."

Os EUA criaram 151 mil empregos em fevereiro, em termos líquidos, abaixo das expectativas dos economistas.

Na análise do JPMorgan, o payroll foi considerado razoavelmente sólido, mas o banco elevou as chances de recessão nos EUA de 30% para 40%. Já o Goldman Sachs revisou sua projeção, aumentando a probabilidade de recessão de 15% para 20%, e alertou que as políticas de imposição de tarifas pelo governo Trump podem pressionar ainda mais a inflação.

Entre as ações individuais, a Broadcom disparou 8,6%, ajudando a impulsionar as ações de outros fabricantes de semicondutores americanos. Em balanço ontem, a Broadcom divulgou lucro e receita acima das expectativas. Na direção oposta, a Costco derreteu 6% na esteira do resultado abaixo do esperado.