Boi com pata 'extra' na cabeça é sensação na web após rejeição de matadouro

Um boi com uma pata "extra" na cabeça se tornou uma sensação nas redes após ser rejeitado por um matadouro nos EUA, que se recusou a abatê-lo justamente por sua condição curiosa.

O que aconteceu

O boi Manny sofre de cefalomelia. Resgatado em dezembro de 2023 pela organização sem fins lucrativos Uncle Neil's Home, no estado americano de Nova Jersey, ele foi diagnosticado oficialmente logo em seguida por veterinários contratados pela instituição e que concluíram que não havia necessidade de retirar o membro extra ao analisar sua bateria de exames.

Até então, Manny era criado em uma fazenda pecuarista, mas devido à pata extra foi considerado inapropriado ao abate para se tornar bife. No entanto, sua única questão de saúde não tinha a ver com a pata, de acordo com a ONG. Ele sofria de uma infecção de pele e passou meses em quarentena recebendo tratamento até que pudesse ser ressocializado junto a outros animais mantidos pela Uncle Neil's Home.

Cefalomelia é um tipo de polimelia, em que o membro está "colado" à cabeça. O nascimento com órgãos extras anexos a quaisquer partes do corpo é bem documentado tanto em animais quanto em seres humanos, mas é extremamente raro. Uma pesquisa da Universidade de Berna, na Suíça, estimou em 2002 que a cada 100 mil bezerros nascidos no mundo inteiro, menos de quatro possuem membros a mais.

No entanto, a raça Angus é a mais propensa a apresentar casos de cefalomelia, segundo um boletim da Uncle Neil's Home. É o caso de Manny, que foi identificado como um Aberdeen Angus. Em 2019, uma bezerra chamada Elsie, reconhecida como Black Angus, foi resgatada por um casal do estado da Louisiana e também virou notícia.

Maioria dos bezerros nascidos com o problema não viveriam muito, segundo a ONG, mas Manny tem cerca de 4 anos de idade. Veterinários da prestigiada Universidade Cornell, nos EUA, avaliaram seus raios-x e concluíram que a pata dianteira de "bônus" não está prejudicando o funcionamento de nenhuma estrutura essencial — daí sua boa saúde.

Cefalomelia poderia ser genética em gado. Há relatos de casos em diferentes espécies em que polimelias estariam relacionadas à má formação embrionária de gêmeos ou, no caso de rãs, após a infecção por um parasita chamado Riberoia ondatrae, apontou uma reportagem da National Geographic em 2017. No caso do Angus, uma mutação no gene NHL-RC2, responsável pela coagulação sanguínea, também causaria a aparição do membro extra.

Manny faz as "unhas", mas não só as de baixo. Os veterinários levam o boi para "headicures", a manicure da cabeça, já que a manutenção de seu casco superior também é importante para proteger sua face. No entanto, não é utilizado nenhum material elétrico dado o risco de que ele se mexa e um acidente aconteça nesta área sensível.

Ele segue vivendo no santuário, sem intercorrências. Manny ainda usa a cabeça — e sua pata extra — para empurrar fardos de feno com sucesso. No entanto, suas aparições na página da ONG e nas redes do site animal The Dodo, com mais de 12,6 milhões de seguidores apenas no Instagram, já garantiram a ele popularidade entre amantes de animais.