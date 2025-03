'Barata inteira': fábrica é fechada no Rio após imagem de picolé viralizar

A Secretaria de Defesa do Consumidor e o Procon interditaram a fábrica de sorvetes Doce Verão, em Belford Roxo (RJ), após a repercussão nas redes sociais de um vídeo que mostra uma barata inteira dentro de um picolé da marca.

O que aconteceu

Cena foi gravada na praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, segundo banhista que fez o registro. "Coisas que só acontecem no Recreio. Olha isso, o picolé que a menina acabou de comprar aqui, olha o que tem dentro do picolé, uma barata inteira, grande", disse ele.

Fábrica foi alvo de fiscalização e interdição após repercussão do vídeo, segundo o Procon-RJ. Em nota, a autarquia divulgou que, no local, foi identificada "uma série de irregularidades", incluindo falta de licença sanitária, ausência de certificado do Corpo de Bombeiros e "más condições estruturais".

Fiscais do Procon e da Sedcon durante fiscalização na fábrica da Doce Verão, em Belford Roxo Imagem: Divulgação / Procon-RJ

Fábrica da Doce Verão foi interditada na última quinta-feira (6) Imagem: Divulgação / Procon-RJ

Entre os problemas constatados na fábrica estavam rachaduras e mofo em paredes e teto. O Procon destacou ainda a presença de "ralos inadequados" e a ausência de telas de proteção contra pragas.

Espaço onde funcionava parte da fabricação dos picolés Imagem: Divulgação / Procon-RJ

Secretário estadual de Defesa do Consumidor afirma que fábrica só poderá retomar atividades após cumprir todas as exigências legais. "As condições encontradas nesse estabelecimento são inaceitáveis. A interdição é uma medida necessária, e a empresa só poderá reabrir após corrigir todas as irregularidades", afirmou Gutemberg Fonseca em vídeo divulgado pela secretaria.

Doce Verão deverá apresentar "plano de adequação" que atenda a normas sanitárias e regulatórias para poder retomar atividades, acrescentou o Procon. Por fim, a autarquia e a Sedcon informam que "seguirão monitorando o caso para garantir o cumprimento das exigências".

Fábrica funciona desde 2016 em Belford Roxo e distribui produtos em toda a região, segundo apuração do Estadão. O UOL tentou contato com a empresa por telefone, mas ainda não teve retorno.