Após ataques noturnos da Rússia, Zelensky volta a pedir trégua

A Ucrânia foi alvo de ataques russos na noite desta quinta-feira (6), segundo o exército ucraniano. Esta ofensiva atingiu principalmente a infraestrutura de gás do país. Após o ataque, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir por uma trégua no ar e no mar.

O que aconteceu

Pelo menos 58 mísseis russos e 194 drones participaram do ataque. Segundo o exército ucraniano, a Força Aérea conseguiu derrubar 34 mísseis e 100 drones.

Pela primeira vez, a Ucrânia usou caças franceses para contra-atacar. Essas aeronaves foram entregues no mês passado e foram usadas para "repelir um ataque aéreo inimigo", de acordo com o comunicado do exército.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou o ataque. Os russos disseram que os alvos eram as "infraestruturas de energia e gás" que abastecem o "complexo militar-industrial" ucraniano.

Após os ataques, Zelensky voltou a pedir uma trégua no ar e no mar. "Os primeiros passos para estabelecer uma paz real devem ser forçar a única fonte dessa guerra, a Rússia, a parar com esses ataques", afirmou o presidente ucraniano pelo Telegram.

Na terça-feira (4), Zelensky propôs uma trégua e troca de prisioneiros com a Rússia como "primeiros passos" para acabar com a guerra. "Os primeiros passos podem ser a libertação de prisioneiros e uma trégua no céu — proibição de mísseis, drones de longo alcance, bombas de energia e outras infraestruturas civis — e uma trégua no mar imediatamente, se a Rússia fizer o mesmo", publicou o presidente na rede social X.

A diplomacia russa, entretanto, afirmou na quinta-feira (6) que uma trégua temporária é "absolutamente inaceitável". "São necessários acordos firmes e uma solução definitiva", disse a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova.

Segundo ela, a Ucrânia utilizaria essa pausa para "reforçar suas capacidades militares". "Nesse cenário, o conflito voltará a eclodir inevitavelmente", assegurou.

(Com AFP, Reuters e RFI)