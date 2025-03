Terceirizada do metrô de SP afasta funcionários acusados de assédio

A AT & Santos, empresa terceirizada que presta serviço de limpeza ao Metrô de São Paulo, disse que afastou os funcionários denunciados por assédio moral na Linha 2-Verde. No mês passado, o UOL mostrou que ao menos 16 trabalhadores da limpeza afirmam ter sido vítimas de um ambiente hostil durante o serviço.

O que aconteceu

Os supostos autores do assédio foram afastados até que a apuração das denúncias seja concluída, informou a empresa. "Todo ato relatado desse tipo é devidamente apurado, visando preservar um ambiente saudável e que respeite as condições necessárias para a melhor convivência", diz um trecho do comunicado.

Após a matéria do UOL, a AT & Santos e o Siemaco, sindicato que representa a categoria, se reuniram no dia 28 de fevereiro. Segundo os sindicalistas, a empresa terceirizada concordou em adotar medidas para coibir novas ocorrências, como implantação de campanhas educativas sobre assédio moral, aprimoramento dos canais de denúncia e assegurar que os denunciados não tenham mais influência ou proximidade com as supostas vítimas.

A AT & Santos ainda afirmou que a ex-funcionária Joselane Faustino, demitida após denunciar a empresa, havia sido dispensada porque também foi acusada de assédio. Ela, que atuou como supervisora da limpeza, nega e diz que não foi informada das supostas denúncias no momento da demissão.

O sindicato também rebateu a empresa e disse que não houve qualquer processo formal de apuração das supostas denúncias contra Joselane. "Em audiência oficial, a própria empresa reconheceu falhas na fiscalização e no acompanhamento das denúncias", ressaltou o Siemaco.

Homofobia e ameaças

Mateus da Silva contou ao UOL que foi chamado de "viadinho" por um colega auxiliar de limpeza. Ao UOL, ele contou que reclamou aos superiores sobre o ataque homofóbico, mas a reclamação teria sido minimizada.

"Não fizeram nada e ainda me suspenderam", afirmou Mateus, que foi demitido no ano passado após uma série de outras reclamações. "Uma supervisora me disse: 'Mas você não é viado mesmo?'", lembra.

Joselane Faustino, 36, é mais uma que reforça as denúncias contra a AT & Santos Consultoria e Serviços. Ela atuou como supervisora operacional até o último dia 10, quando foi demitida dias após reclamar ao sindicato do ambiente hostil durante o trabalho.

Ela relata que presenciou outros supervisores chamando funcionários de preguiçosos e ofendendo pessoas mais velhas. "Uma supervisora costumava tratar os senhores de idade de forma pejorativa. Xingava de 'velho do c*', essas coisas", afirmou Joselane.

O Metrô de SP afirmou que está à disposição do Ministério do Trabalho e Emprego. "Se constatado qualquer desvio contratual ou de conduta da contratada com seus empregados, o Metrô vai tomar as providências cabíveis", disse, em comunicado.