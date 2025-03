Aprovação de Zelenskiy sobe após discussão com Trump, mostra pesquisa

Por Olena Harmash

Kiev (Reuters) - A taxa de aprovação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, subiu 10 pontos percentuais desde a sua discussão na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou nesta sexta-feira uma sondagem feita por um dos mais importantes institutos de pesquisa ucranianos.

A pesquisa feita pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev mostrou que 67% dos entrevistados confiam em Zelenskiy em março, contra 57% do mês anterior.

A sondagem foi feita entre os dias 14 de fevereiro e 4 de março, um período tenso, em que as relações do presidente com os EUA, maior apoiador militar do país, ficaram manchadas após o encontro ocorrido no Salão Oval no dia 28 de fevereiro.

Anton Hrushetskyi, diretor-executivo do instituto, afirmou que a pesquisa mostrou que os ucranianos estão apoiando Zelenskiy mais de três anos após a invasão russa no país.

“Os ucranianos veem a retórica do novo governo dos EUA como um ataque a toda a Ucrânia e a todos os ucranianos”, afirmou Hrushetskyi em comunicado.

Ele disse que os ucranianos querem paz, mas não a qualquer custo: “Os ucranianos realmente querem a paz, mas nossos resultados mostram consistentemente que a grande maioria é contra a paz obtida em quaisquer termos”.

Zelenskiy, que tem 47 anos, foi eleito presidente em 2019. Desde a invasão russa, ocorrida em fevereiro de 2022, ele se tornou símbolo da resistência ucraniana.

Após a reunião da semana passada, Trump disse que Zelenskiy – a quem já chamou de ditador – é uma barreira para sua visão de como levar a paz de volta à Ucrânia. Desde então, os EUA pararam de enviar auxílio militar e informações de inteligência para o país.

Zelenskiy tentou restaurar os laços, dizendo nesta semana que o governo ucraniano está pronto para sentar à mesa de negociação o quanto antes e trabalhar sob a liderança de Trump, chamando de “lamentável” a forma como o encontro de Washington se desenrolou.

O instituto entrevistou 1.029 pessoas por telefone, e informou que os resultados foram similares em todas as regiões do país. No leste, a aprovação é um pouco menor: cerca de 60%.

O leste ucraniano é a região onde os combates mais intensos estão ocorrendo, com tropas russas destruindo cidades e tomando vilarejo por vilarejo.

A sondagem mostrou que 29% dos entrevistados não confiam em Zelenskiy, contra 37% um mês antes.

(Reportagem de Olena Harmash)