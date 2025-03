Anda: entregas de fertilizantes ao mercado interno caem 0,5% em 2024 ante 2023

São Paulo, 7 - As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro entre janeiro e dezembro de 2024 alcançaram 45,61 milhões de toneladas, 0,5% abaixo de 2023 (45,82 milhões de t), informou a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), em nota, que justificou a menor safra como fator determinante para os números do ano passado. Em dezembro de 2024, houve alta de 0,1% na entregas em relação ao mesmo mês de 2023. "Registrou-se a diferença de 200 mil t, mantendo o período na taxa de 3,60 milhões de t", comentou a Anda.Líder nas entregas ao mercado, o Estado de Mato Grosso continuou concentrando o maior volume em 2024 (21,4%), com 9,77 milhões de toneladas. Em seguida, posicionaram-se o Rio Grande do Sul (5,12 milhões), Paraná (5,11 milhões), São Paulo (4,87 milhões), Minas Gerais (4,57 milhões), Goiás (4,30 milhões) e Bahia (3,03 milhões).A produção nacional de fertilizantes intermediários encerrou o mês de dezembro de 2024 com 605 mil toneladas, representando crescimento de 7,5%. No acumulado de janeiro a dezembro de 2024, a produção atingiu 7,21 milhões de toneladas, ante 6,95 milhões de toneladas fabricadas no mesmo período de 2023, com alta de 3,8%.As importações de fertilizantes intermediários, entre janeiro e dezembro de 2024, registraram o total de 41,34 milhões de toneladas. Em dezembro de 2024, a quantidade foi de 3,44 milhões de toneladas.No porto de Paranaguá (PR), a principal porta de entrada dos fertilizantes no Brasil, ingressaram 10,34 milhões de toneladas, indicando alta de 9,2% em relação a 2023, quando foram descarregadas 9,47 milhões de toneladas. O terminal sozinho representou cerca de 25% do total importado por todos os portos, informou a Anda com base em dados do Siacesp/MDIC.Os estoques em poder das indústrias em 31 de dezembro de 2024 totalizaram 8,32 milhões de toneladas. No balanço final de 2024, computando o estoque inicial, produção nacional, importações, exportações, adição de micros/aditivos, entregas ao mercado e volumes finais, houve uma quebra/ajustes em torno de 3,90 milhões de toneladas, que foram entregues ao mercado regular de fertilizantes minerais, usados em aplicações como adubos líquidos ou organominerais, outros usos industriais ou que se encontram em estoques não informados.