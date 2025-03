Alta do PIB fica abaixo do que previa Lula, mas presidente comemora: 'É mais emprego e renda'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comemorou o crescimento de 3,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, apesar de o número ter sido pior do que ele próprio previa. Lula falou em diversos discursos recentes que a economia brasileira se expandiria 3,8% no ano passado.

Nesta sexta, 7, depois da divulgação dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o perfil do presidente no X, antigo Twitter, publicou imagem de uma notícia sobre o avanço de 3,4% na economia.

"PIB crescendo é mais emprego e renda na mão dos brasileiros e das brasileiras. 2025 é o ano da colheita", afirmou Lula.

Além disso, a postagem inclui um emoji de trevo de quatro folhas.

Lula disse em diversas oportunidades nas últimas semanas, porém, que a economia cresceria mais do que realmente cresceu, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. "Quando é que a economia voltou a crescer acima de 3%? Quando eu voltei à presidência. Cresceu 3,2% em 2023 e vai crescer 3,8% em 2024", afirmou o petista em entrevista à TV Record de Santos em 27 de fevereiro.

Três dias antes ele havia dado declaração semelhante. "Nós entramos no governo, a economia ia crescer 0,8% e cresceu 3,2%. No ano passado 2024, ia crescer 1,5%, vai crescer 3,8%", disse Lula em discurso em Rio Grande (RS).