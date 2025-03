Alckmin fala com EUA e cita 'convergência'

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, conversou por quase uma hora nesta quinta, 6, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. A reunião ocorreu no fim da tarde por videoconferência e também contou com Jamieson Greer, representante de Comércio dos EUA (USTR).

O contato do vice-presidente acontece enquanto o Brasil busca negociar com os americanos uma forma de escapar da sobretaxa que os EUA querem cobrar do aço importado, o que irá afetar as vendas brasileiras para os americanos.

"O diálogo abordou a pauta do comércio bilateral e as políticas tarifárias dos EUA. Ambos concordaram em manter, nos próximos dias, reuniões bilaterais", afirmou o Mdic em nota sobre o encontro que, conforme o ministério, ocorreu das 17h30 às 18h20.

Alckmin apresentou aos americanos resultados da balança comercial entre os dois países e detalhes da política tarifária recíproca. Segundo o Mdic, houve "convergência" sobre os aspectos positivos da relação entre o Brasil e os Estados Unidos.

"O vice-presidente considerou positiva a conversa e acredita que, através do diálogo, será possível chegar a um bom entendimento sobre a política tarifária e outras questões que envolvam a política comercial entre os países", declarou a pasta por meio de nota.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.