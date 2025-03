Recuperação ambiental movimenta economia e promove inclusão social

Francisca Edna Parente, de 61 anos, tem uma propriedade, em Santana do Cariri, no Vale dos Buritis, no Ceará. A área, hoje uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), já foi bastante degradada. O antigo dono usava o espaço para a criação de gado e, com o pisoteio constante, o solo perdeu a capacidade de absorver água e nutrir a vegetação.

Foi preciso um olhar cuidadoso e persistente para reverter esse cenário. No início, Edna não acreditou na proposta, até receber caminhões com 5 mil mudas e, então, começar o desafio do reflorestamento. Com o passar dos dias, viu os sinais da recuperação: a vegetação brotando, os animais retornando e o solo recuperando sua vitalidade.

A transformação não foi apenas ambiental, mas também cultural e econômica.

"Já fizemos um corredor ecológico, já estão chegando animais [pássaros, como Viana, pica-pau, guinguiru] que não vinham mais aqui", celebra.

Além dos pássaros, a melhora aconteceu também na água e nos frutos. "O volume da água aumentou muito. Antes, a piscina natural da RPPN mal chegava na minha cintura. Hoje, se eu entro, a água me cobre", conta.

A recuperação do solo também trouxe fartura. "No começo, plantamos só para o nosso consumo. Mas a agrofloresta cresceu tanto que começamos a vender banana, limão e coco. Tudo isso veio com o reflorestamento", aponta.

Edna aderiu a um dos projetos do Cepan (Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste), que oferece ações de recuperação de áreas degradadas em propriedade rurais de forma gratuita. Já foram restaurados 242 hectares no bioma Caatinga.

Aproveitando o período chuvoso que, em geral, segue até fevereiro nos biomas Caatinga e Mata Atlântica, o Centro está realizando uma restauração em larga escala. O coordenador Geral do Cepan, Joaquim Freitas, explica que "a restauração florestal utiliza o período de chuvas, ideal para o plantio em larga escala, como oportunidade para recuperar áreas degradadas, diminuindo a necessidade de irrigação."

As ações envolvem 500 hectares de 33 municípios dos estados de Pernambuco, Piauí e Ceará, na Chapada do Araripe, além de 43 hectares na cidade de Presidente Epitácio, Oeste do estado de São Paulo, que receberá 3,9 toneladas de sementes de 50 espécies diferentes. Também estão previstas atividades nos municípios de Pinheiros (ES) e Lajes (RN). A iniciativa conta com o apoio do Fundo Socioambiental da Caixa.

O processo de restauração utiliza diversas técnicas, como o plantio de mudas nativas florestais, semeadura direta (utilização de sementes para plantio), Safs (sistemas agroflorestais) e a condução da regeneração natural, por meio do adensamento e enriquecimento da área.

"O trabalho abrangerá uma região de 212 hectares entre 2024 e 2025, envolvendo uma extensa equipe técnica de campo distribuída por diferentes núcleos", complementa Freitas.

Economia e inclusão social

Um dos biomas alvos da ação é a Caatinga, com quase 300 mil hectares passíveis de restauração, sendo que cerca de 25% do bioma apresenta forte suscetibilidade a processos de desertificação. Investir na restauração desse ecossistema é urgente e pode movimentar a economia.

O estudo "Os bons frutos da recuperação de florestas: do investimento aos benefícios", do Instituto Escolhas, mostra que restaurar 1 milhão de hectares em áreas de preservação permanente e reserva legal na Caatinga resultaria em uma receita líquida de R$ 29,7 bilhões - o dobro do valor investido na recuperação.

Os benefícios vão além: a operação pode gerar 465,8 mil empregos e remover 702 milhões de toneladas de carbono da atmosfera. Além disso, um bioma preservado pode viabilizar a produção de 7,4 milhões de toneladas de frutas, verduras e hortaliças em assentamentos rurais, afirma o estudo.

Conhecimento ancestral

No Brasil, há estimativas de que, caso o Código Florestal fosse plenamente aplicado, existiriam aproximadamente 19 milhões de hectares a serem restaurados, considerando-se áreas de preservação permanente e reservas legais.

Parte dessa renda vai parar nas mãos de atores locais. "Agricultores familiares e coletivos indígenas têm papel importante no fornecimento de mudas e sementes, gerando renda e valorizando saberes tradicionais", destaca Freitas.

É o caso de Danila Moraes, indígena Tupiniquim, coletora de sementes de aldeia homônima, em Aracruz, no Espírito Santo. Para ela, que sempre se viu como parte da natureza, a possibilidade de complementar a renda enquanto cuida da comunidade, da cultura e do meio ambiente foi uma alegria.