Ação da Brava dispara mais de 9% após dados de produção

(Reuters) - As ações da Brava Energia dispararam mais de 9% nesta sexta-feira, após dados mostrando crescimento de 9,2% na produção total bruta da companhia em fevereiro ante janeiro, para 73.854 barris de óleo equivalente por dia.

"A Brava atingiu nível recorde de produção em fevereiro, registrando aumento significativo quando comparado ao mês anterior", afirmou no comunicado com os dados, que são preliminares e não auditados.

"Este resultado decorre dos investimentos e melhorias implementados nos principais polos de atuação da companhia."

Às 11:55, os papéis avançavam 8,83%, a R$17,50, tendo chegado a R$17,59 no melhor momento (+9,39%), respondendo pelo melhor desempenho do Ibovespa, que subia 0,63%.

As ações vinham de três quedas seguidas, com a perda acumulada no ano até a véspera alcançando quase 32%.

"O aumento da produção da Brava, particularmente em seus ativos offshore Atlanta e PapaTerra, é um avanço positivo", destacou o BTG Pactual, citando que o mercado observa de perto a capacidade da empresa de estabilizar as operações e aderir ao seu cronograma de perfuração e conexão de poços.

"Os campos offshore continuam sendo os ativos mais cruciais da Brava, e a execução consistente será essencial para reforçar a confiança na estratégia operacional da empresa", acrescentaram os analistas do banco de investimentos em relatório.

No mês passado, a produção total bruta offshore somou 38.410 boe/d, de 34.711 boe/d em janeiro.

Ainda de acordo com a equipe do BTG, com o escopo dos potenciais desinvestimentos da Brava agora significativamente reduzido, a eficiência operacional assume o centro do palco como o principal impulsionador para uma "re-rating".

"Para que a Brava reduza sua lacuna de 'valuation' em relação aos pares, a empresa precisará provar sua capacidade de sustentar o crescimento da produção e otimizar os custos."

(Por Paula Arend Laier)