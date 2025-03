Abertura de postos de trabalho nos EUA avança em fevereiro; taxa de desemprego sobe a 4,1%

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A abertura de postos de trabalho nos EUA ganhou força em fevereiro e a taxa de desemprego subiu ligeiramente para 4,1%, mas a crescente incerteza sobre a política comercial e os profundos cortes de gastos do governo federal podem corroer a resiliência do mercado de trabalho nos próximos meses.

A economia dos EUA criou 151.000 empregos fora do setor agrícola no mês passado, após um aumento de 125.000 empregos em dado revisado para baixo em janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam a criação de 160.000 postos de trabalho depois de um ganho de 143.000 em janeiro, conforme relatado originalmente. As estimativas variavam de 30.000 a 300.000 postos de trabalho.

Em janeiro, a taxa de desemprego ficou em 4,0%.

O novo relatório foi o primeiro sob a Presidência de Donald Trump. A política comercial de idas e vindas do governo Trump está dificultando o planejamento das empresas, dizem economistas. A confiança das empresas e dos consumidores despencou desde janeiro, apagando todos os ganhos obtidos após a vitória do republicano nas eleições de novembro.