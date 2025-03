Quando se fala em veículos acessíveis e econômicos, aqueles equipados com motores de 1 litro são os mais procurados. Não é apenas uma percepção, basta consultar o ranking dos usados mais negociados: Volkswagen Gol, Fiat Palio, Chevrolet Onix, Fiat Uno e Hyundai HB20 foram os cinco primeiros no mês de janeiro desse ano, todos eles equipados, em sua maior parte, com essa motorização.

Essa lista é quebrada pelo Toyota Corolla, que aparece em sexto e nunca teve motor 1.0, mas logo após vem uma sequência com mais sete usados com esse propulsor.

Colunistas do UOL

Verdade seja dita, devemos tirar o chapéu para qualquer 1.0 do momento, até mesmo os de aspiração natural. Estão em sua melhor forma, com cabeçotes que parecem terem vindo de uma equipe de competição tamanha a eficiência na aspiração de ar para o motor, permitindo que atinjam bons números de potência.

Mas, para quem está acostumado a pegar estrada, sabe que por melhor que eles sejam, falta força em algumas situações de acelerações, retomadas ou até mesmo para manter a velocidade de cruzeiro em uma subida. Nessas horas, nada como um motor um pouquinho maior, para ter aquele fôlego extra. Pensando nisso, listei cinco bons usados baratos e econômicos que não são 1.0.

Etios Imagem: Reprodução

Toyota Etios 1.3

O patinho feio da Toyota saiu de cena no modelo 2021. Nunca foi um sucesso de vendas quando zero-km, mas tem sido muito procurado no mercado de usados. Isso porque honra a boa reputação que a marca tem e atende com folga aqueles que não querem ter dor de cabeça com carro usado.

A configuração mais econômica foi a equipada com motor 1.3 16v e câmbio manual. Nos primeiros anos, esse motor rendia até 90 cv com álcool, suficientes para colocar o carro na estrada e não passar raiva nas ultrapassagens.

Esses primeiros modelos, entre 2013 e 2016, têm preços que variam entre R$ 39 mil e R$ 43 mil. A partir do modelo 2017, o motor foi atualizado, ganhou 8 cv, e o câmbio manual passou a ter seis marchas. Nesses casos, os preços começam em R$ 48 mil e chegam em R$ 65 mil no seu último ano.

Fiat Uno Way Imagem: Divulgação

Fiat Uno 1.3

Outro que saiu de linha no modelo 2021, o simpático Fiat Uno foi agraciado com o excelente motor 1.3 8v Firefly em seus últimos anos. Mesmo com cabeçote de apenas duas válvulas por cilindro, esse propulsor gosta de girar e atinge 109 cv com álcool, praticamente a mesma potência de um 2.0 dos anos 1990.

Esse tempero esportivo faz com que a aceleração de 0 a 100 km/h fique abaixo dos 10 segundos. Mesmo assim, é extremamente econômico, provando que esse é um dos melhores motores do nosso mercado.

Os preços começam em R$ 45 mil para a versão Way 2017, e chegam em R$ 51 mil para o modelo 2021, sempre na configuração com câmbio manual de cinco marchas.

Nissan March Imagem: Divulgação

Nissan March 1.6

O mesmo motor 1.6 16v que equipa modelos mais pesados como Versa, Kicks, Duster, Oroch, Logan e Sandero também já equipou o levíssimo Nissan March, que pesa menos de 1 tonelada. O resultado foi um modelo com potência de sobra em qualquer situação.

Quem já teve a oportunidade de guiar um March 1.6 sabe que, por trás do visual simpático, tem um carro que deixa muitos comendo poeira. Um verdadeiro lobo em pelo de cordeiro.

A potência de 111 cv pode até parecer normal, mas o motor é elástico e rende bem desde as baixas rotações. Por ser leve, exige pouco do motor, que trabalha com folga de potência e se mantém muito econômico. Os preços começam nos R$ 30 mil para o modelo 2012 e pode chegar em R$ 55 mil para o 2020, sempre nas versões com o câmbio manual.

Peugeot 208 1.2 Imagem: Divulgação

Citroën C3 e Peugeot 208 1.2

Essa dupla francesa é constantemente citada em minhas colunas. Isso acontece por terem excelente relação custo/benefício. Quando faço minhas pesquisas, eles inevitavelmente aparecem como opções baratas que entregam bom pacote de equipamentos e motores interessantes.

Nesse caso, o motor 1.2 12v ganhou fama por sua eficiência, com consumo de combustível comparável com o de qualquer outro 1.0. Por outro lado, o desempenho é superior, justamente por ter aquele fôlego extra que todos querem em situações práticas no uso diário.

São bons 90 cv, com excelente torque de 13 kgfm já em baixas rotações. Nenhum 1.0 aspirado consegue isso. Mas atenção, esse motor utiliza correia dentada banhada a óleo, portanto exige cuidado na escolha do óleo lubrificante, que deve ser exatamente o mesmo recomendado pelo fabricante.

Os preços começam em R$ 38 mil para o C3 Attraction 2016, e R$ 40 mil para o 208 Active no mesmo ano. O Peugeot parou no modelo 2020, que chega em R$ 57 mil na versão Allure. Já o C3, ficou por mais um ano e chega em R$ 53 mil no modelo 2021.