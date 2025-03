Wall St recua com fortes perdas de ações de chips; tarifas seguem em foco

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam nesta quinta-feira, afetados por uma queda nas ações de chips, uma vez que a previsão da Marvell fomentou preocupações com a demanda por infraestrutura de inteligência artificial, enquanto as preocupações com uma guerra comercial também pesavam.

A Marvell recuava 18,5% depois que a fabricante de chips previu vendas do primeiro trimestre em linha com a estimativa média de analistas, o que não entusiasmou os investidores, que esperavam um crescimento mais forte impulsionado pela IA.

Entre empresas do setor, Broadcom e Nvidia também caíam, levando o índice mais amplo de chips a perder mais de 3%. O setor de tecnologia do S&P 500 tinha baixa de 1,7%.

Em relação a megacaps, a Microsoft e a Meta caíam cerca de 0,9% cada.

As preocupações com gastos excessivos no setor de IA dos Estados Unidos, em face dos modelos mais baratos da chinesa DeepSeek, interromperam os ganhos de Wall Street em janeiro. O Nasdaq está agora mais de 9% abaixo de sua máxima recorde atingida em dezembro.

O Dow Jones caía 0,38%, a 42.841,39 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,76%, a 5.797,97 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,94%, a 18.378,54 pontos.

O setor financeiro recuava 1,6%, com os grandes bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley caindo mais de 2,3% cada.

Em relação ao comércio, o presidente Donald Trump isentou as montadoras de automóveis que cumprem regras comerciais existentes de suas tarifas e fontes disseram que negociações estão em andamento.

A General Motors e a Ford caíam 3,4% e 1,8%, respectivamente.

(Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta em Bengaluru)