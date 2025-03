Visão de Rubio de que conflito na Ucrânia é guerra por procuração coincide com o que pensa Putin, diz Kremlin

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta quinta-feira que a opinião do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, de que o conflito na Ucrânia é uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e a Rússia está de acordo com a avaliação do próprio presidente russo, Vladimir Putin.

"Tem ficado muito claro desde o início que (o presidente dos EUA, Donald Trump) vê isso como um conflito prolongado e estagnado", disse Rubio à Fox News em uma entrevista na quarta-feira.

"E, francamente, é uma guerra por procuração entre potências nucleares -- os Estados Unidos, ajudando a Ucrânia e a Rússia -- e precisa chegar ao fim."

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou concorda com a avaliação de Rubio e observou que a Rússia já disse muitas vezes que a guerra é um conflito entre a Rússia e o Ocidente coletivo liderado pelos EUA.

"Podemos e queremos concordar com isso, e concordamos. É assim que as coisas são. Já dissemos isso várias vezes. Dissemos que este é, na verdade, um conflito entre a Rússia e o Ocidente coletivo. E o principal país do Ocidente coletivo são os Estados Unidos da América", disse Peskov sobre as observações de Rubio.

"Portanto, isso está absolutamente de acordo com a posição que nosso presidente e ministro das Relações Exteriores expressaram repetidamente. Dissemos isso várias vezes e, sim, concordamos que é hora de acabar com esse conflito e essa guerra."

