Vendas no varejo da zona do euro têm queda inesperada em janeiro

FRANKFURT (Reuters) - As vendas no varejo da zona do euro caíram de forma inesperada em janeiro, aumentando os sinais de que uma recuperação econômica liderada pelo consumo ainda não está no horizonte do bloco, mostraram novos dados do Eurostat nesta quinta-feira.

As vendas no varejo nos 20 países que compartilham o euro caíram 0,3% no mês, contrariando as expectativas de uma alta de 0,1%, uma vez que as vendas de produtos não alimentícios e de combustível recuaram.

Esse foi o quarto mês consecutivo de contração ou crescimento zero, e os números do varejo têm apresentado uma tendência de queda no último semestre.

Esperava-se que o consumo decolasse no segundo semestre do ano passado, já que os salários reais finalmente alcançaram os níveis anteriores ao aumento da inflação de 2022-2023.

Mas as famílias ainda estão optando por economizar seu dinheiro, preocupadas com o fato de que o fluxo incessante de notícias negativas, desde as tensões comerciais até a guerra na Ucrânia e uma contração industrial, pode arrastar o bloco para uma recessão e levar a perdas maciças de empregos.

Até o momento, esses temores se mostraram errados, à medida que os empregos continuam crescendo para níveis recordes, mas as horas trabalhadas estão caindo e os níveis de encomendas no setor industrial permanecem baixos, prejudicando a confiança.

Entre os maiores países do bloco, a Alemanha relatou um pequeno aumento nas vendas no varejo, mas a França e a Itália registraram quedas.

As vendas no varejo aumentaram 1,5% em comparação com o ano anterior, uma desaceleração em relação aos 2,2% do mês anterior e também abaixo das expectativas de 1,9%.

O fraco consumo é um dos principais motivos pelos quais o Banco Central Europeu deve reduzir a taxa de juros mais uma vez nesta quinta-feira e manterá a porta aberta para um maior afrouxamento da política monetária.

