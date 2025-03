Trump planeja revogar status legal de ucranianos que fugiram para EUA, dizem fontes

Por Ted Hesson e Kristina Cooke

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está planejando revogar o status legal temporário de cerca de 240.000 ucranianos que fugiram do conflito com a Rússia, disseram uma autoridade sênior de Trump e três fontes familiarizadas com o assunto, potencialmente colocando-os em um caminho rápido para a deportação.

A medida, esperada para abril, seria uma reversão surpreendente das boas-vindas que os ucranianos receberam durante o governo do presidente Joe Biden.

A reversão planejada das proteções para os ucranianos estava em andamento antes de Trump brigar publicamente com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, na semana passada. Isso faz parte de um esforço mais amplo do governo Trump para retirar o status legal de mais de 1,8 milhão de imigrantes autorizados a entrar nos EUA por meio de programas temporários de liberdade condicional humanitária lançados durante o governo Biden, disseram as fontes.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA, Tricia McLaughlin, disse que o departamento não tinha anúncios no momento. A Casa Branca e a embaixada da Ucrânia não responderam aos pedidos de comentários.

Um decreto de Trump emitido em 20 de janeiro solicitou que o Departamento de Segurança Interna "encerrasse todos os programas de liberdade condicional categórica".

O governo planeja revogar a liberdade condicional de cerca de 530.000 cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos já neste mês, disseram a autoridade de Trump e uma das fontes familiarizadas com o assunto, solicitando anonimato para discutir deliberações internas. O plano de revogar a liberdade condicional para essas nacionalidades foi relatado pela primeira vez pela CBS News.

Os imigrantes que perderem seu status de liberdade condicional poderão enfrentar processos de deportação acelerados, de acordo com um email interno da agência de Imigração e Alfândega dos EUA visto pela Reuters.

Os imigrantes que cruzam a fronteira ilegalmente podem ser colocados em um processo de deportação acelerado, conhecido como remoção acelerada, por dois anos após a entrada. Mas para aqueles que entraram por portas de entrada legais sem serem oficialmente "admitidos" nos EUA -- como aqueles em liberdade condicional -- não há limite de tempo para sua remoção rápida, segundo o email.

Os programas de Biden faziam parte de um esforço mais amplo para criar caminhos legais temporários para impedir a imigração ilegal e fornecer ajuda humanitária.

Além dos 240.000 ucranianos que fugiram da invasão russa e dos 530.000 cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos, esses programas abrangem mais de 70.000 afegãos que fugiram da tomada do Afeganistão pelo Taliban.