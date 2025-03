Trump ameaça população de Gaza: se 'retiverem reféns, estão mortos'

O presidente americano Donald Trump estendeu nesta quarta-feira (5) as ameaças ao Hamas para toda a população palestina de Gaza, ao afirmar que estão "mortos" se retiverem os reféns feitos no ataque do grupo islamista contra Israel em 7 de outubro de 2023.

"Para a população de Gaza: um lindo futuro os espera, mas não se retiverem os reféns. Se o fizerem, estão MORTOS!", escreveu o republicano em sua rede Truth Social.

Hamas responde

O Hamas disse nesta quinta-feira que as repetidas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, contra os palestinos constituem um apoio ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que ele desista do cessar-fogo em Gaza e intensifique o cerco aos habitantes de Gaza.

Em uma mensagem de texto enviada à Reuters, o porta-voz do Hamas, Abdel-Latif Al-Qanoua, disse: "O melhor caminho para libertar os prisioneiros israelenses restantes é a ocupação entrar na segunda fase e obrigá-la a aderir ao acordo assinado sob o patrocínio de mediadores".

O acordo de cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor em janeiro, foi negociado com a participação do enviado de Trump ao lado de enviados do governo Biden. O acordo determina que os reféns restantes sejam libertados em uma segunda fase, durante a qual os planos finais seriam negociados para o fim da guerra.

A primeira fase do cessar-fogo terminou no sábado e, desde então, Israel impôs um bloqueio total a todos os produtos que entram em Gaza, exigindo que o Hamas liberte os reféns restantes sem iniciar as negociações para acabar com a guerra.

Os palestinos dizem que o bloqueio pode causar fome aos 2,3 milhões de pessoas que vivem nas ruínas de Gaza.

Trump fez suas novas ameaças após uma reunião na Casa Branca na quarta-feira com um grupo de reféns que foram libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza.

*Com Reuters