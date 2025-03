Trump age contra o capitalismo, e agro dos EUA se incomoda

Do UOL

Hélio Schwartsman abre assim sua coluna de hoje: "Minha geração cresceu aprendendo a identificar os norte-americanos, aos quais nos referíamos como "ianques", a agentes do "capitalismo". Não é, portanto, sem assombro que vemos agora Donald Trump, o líder ianque, desferindo facadas em dois dos mais fundamentais princípios do "capitalismo", que são a especialização do trabalho e a utilização de vantagens comparativas".

O colunista desenvolve de forma brilhante e sucinta o raciocínio, que recomendo que você leia aqui.

Talvez o republicano não consiga ferir o capitalismo de morte. Nos EUA mesmo, suas medidas econômicas estão enfrentando resistências até em setores agro, que não pode ser acusado de esquerdista. Jamil Chade conta a história, e Josias de Souza comenta: "É como se os aliados capitalistas informassem a Trump que, embora ele odeie os fatos, a realidade ainda é o único lugar onde os Estados Unidos podem encontrar bons negócios".

