Trevisan: Macron percebe vácuo político e avança em liderança na Europa

Diante da ameaça da Rússia e da aproximação entre os governos de Donald Trump e Valdimir Putin, o presidente francês Emmanuel Macron tenta se consolidar como a principal liderança política da Europa, analisou o professor de Relações Internacionais Leonardo Trevisan em entrevista ao UOL News nesta quinta.

Ontem, Macron fez um pronunciamento oficial à nação no qual disse que o país e seus aliados europeus precisam se preparar para "conter a ameaça russa" sem a ajuda dos EUA. O presidente francês ainda colocou o arsenal nuclear de seu país à disposição da Europa.

Precisamos entender qual é a posição política de Macron. Ele é muito sagaz nesse aspecto. Política não tem vácuo. Macron percebeu esse espaço e está avançando. A Europa está sem uma liderança que fale pelo continente. A Alemanha está no processo de formação de governo e os outros são partners [parceiros] menores.

Macron está querendo ocupar uma liderança europeia que talvez tenha uma utilidade interna na França, que sequer tem orçamento aprovado. Isso não pode ser desprezado. Político pensa nisso em qualquer canto do mundo. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais

Trevisan questionou o real potencial de proteção do sistema nuclear francês, uma vez que o país tem uma quantidade significativamente menor de bombas do que outros países.

É uma ameaça de verdade? É real? É factível? Segundo estimativas de uma associação de controle de armas atômicas, a França tem 290 bombas. Se compararmos aos EUA e à Rússia, isso é bem diminuto; ambos têm mais de 5 mil. Sejamos claros: a possibilidade francesa é menor do que da Índia e de Israel.

Claro que tem possibilidade de fazer estrago, mas há um problema: compreender o que é a dissuasão nuclear. Não é pelo que eu ataco, mas sim pelo que recebo de volta. Que evolução técnica a França tem para proteger Paris? Imaginemos que os franceses ataquem alguma coisa na Ucrânia ou tropas russas. Como eles protegerão Paris?

Esse quadro deixa uma visão mais política e menos realista do que é efetivamente essa capacidade de ataque francesa. Ela pode fazer um estrago atômico. De alguma forma pode oferecer alguma proteção aos demais países europeus, como Macron disse com todas as letras? Desculpe, isso não é real. A Europa não tem qualquer sistema de proteção de míssil que não seja americano. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais

Sakamoto: Abandonada por Trump, Europa tira o pó de suas armas nucleares

A Europa sinaliza que se prepara para se rearmar sem a ajuda dos EUA e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), incluindo o arsenal nuclear do continente, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto.

O Reino Unido e a França, que são potências atômicas, vão tirar o pó desse arsenal para possivelmente substituir o norte-americano, que está na Europa mirando a Rússia e o Oriente. Macron já deixou claro que coloca o arsenal atômico francês à disposição da Europa.

Muitos lugares nos quais há hoje ogivas nucleares dos EUA terão do Reino Unido e da França. É claro que o número é muito menor, mas não são necessárias muitas ogivas nucleares para causar estrago ou fazer a política de dissuasão. Você pensará duas vezes antes de fazer alguma coisa quando há uma ogiva nuclear apontada para seu território. Deixada de lado pelo Trump, a Europa vai tratar de mostrar os seus dentes. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

