Suco de goiaba, laranja e cenoura serve para quê? Veja benefícios da bebida

O suco de goiaba, laranja e cenoura é uma combinação que oferece diversos nutrientes ao organismo. A goiaba e a laranja são fontes de vitamina C, enquanto a cenoura fornece betacaroteno, precursor da vitamina A.

A bebida tem fibras, potássio, licopeno e ácido fólico, que trazem diversos benefícios para a saúde geral. A seguir, veja detalhes das vantagens de incluir o suco na dieta.

1. Reforça o sistema imunológico

A presença de vitamina C, betacaroteno e licopeno fortalece o sistema imunológico ao estimular a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo.

Esses antioxidantes também desempenham um papel importante na redução de inflamações, ajudando a proteger o corpo contra infecções virais e bacterianas.

2. Faz bem para quem tem diabetes

As fibras presentes na goiaba e na cenoura auxiliam no controle da absorção de açúcar pelo organismo, retardando sua liberação na corrente sanguínea. Isso ajuda a evitar picos glicêmicos, proporcionando uma liberação mais gradual de glicose.

Por isso, melhora o controle dos níveis de açúcar no sangue, o que é benéfico para quem tem diabetes.

3. Regula a pressão arterial

O potássio da laranja e da cenoura ajuda a equilibrar os efeitos do sódio no corpo, promovendo a eliminação do sódio e relaxando os vasos sanguíneos Dessa forma, o suco contribui para a regulação saudável da pressão arterial.

4. Previne o envelhecimento precoce

A presença do licopeno, da vitamina C e do betacaroteno combatem os radicais livres no organismo, que são moléculas instáveis que podem causar danos às células, levando ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças.

O licopeno, presente na goiaba, atua protegendo as células da pele contra os danos causados pela radiação UV. A vitamina C, além de seu efeito antioxidante, também estimula a produção de colágeno, importante para a firmeza da pele. Já o betacaroteno, precursor da vitamina A, contribui para a renovação celular e a manutenção de uma pele saudável.

5. Faz bem para a digestão e saúde intestinal

As fibras presentes na goiaba, laranja e cenoura ajudam a regular o funcionamento intestinal, prevenindo a prisão de ventre. A laranja tem um efeito prebiótico, favorecendo o crescimento de bactérias benéficas para a microbiota intestinal. Além disso, o suco pode estimular a produção de enzimas digestivas, o que melhora a absorção de nutrientes pelo organismo.

6. Promove a saúde ocular

A cenoura, rica em betacaroteno, que é transformada em vitamina A pelo organismo, desempenha um papel importante na saúde ocular. Portanto, ajuda a preservar a visão e prevenir condições como a cegueira noturna.

7. Pode contribuir com a perda de peso

O suco pode ajudar na perda de peso, pois as fibras aumentam a sensação de saciedade, controlando a fome. Além disso, os antioxidantes e nutrientes presentes aceleram o metabolismo e auxiliam na queima de gordura. Quando consumido sem adição de açúcar e sem coar, pode contribuir para o emagrecimento.

8. Aumenta a energia

A frutose natural das frutas oferece uma fonte de energia rápida, enquanto os antioxidantes e vitaminas presentes auxiliam no funcionamento celular e na diminuição da fadiga.

Quantidade recomendada

A recomendação é consumir de 200 a 300 ml de suco de goiaba, laranja e cenoura por dia, sem adição de açúcar e sem coar. O ideal é consumir de preferência pela manhã ou antes das refeições para melhor absorção dos nutrientes.

Contraindicações

Embora seja seguro para a maioria das pessoas, o suco de goiaba, laranja e cenoura pode ser contraindicado para alguns grupos específicos. Pessoas com gastrite ou refluxo devem consumir com moderação devido à acidez da laranja.

Indivíduos com diabetes devem evitar adoçar ou coar o suco para não elevar o impacto glicêmico. Além disso, o consumo excessivo pode causar diarreia ou desconforto intestinal devido ao alto teor de fibras.

Fonte: Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).