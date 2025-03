Sakamoto: Abandonada por Trump, Europa tira o pó de suas armas nucleares

A Europa sinaliza que se prepara para se rearmar diante da negativa de ajuda dos EUA e do enfraquecimento da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), incluindo a lembrança de que o continente conta com arsenal nuclear, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta.

Ontem, o presidente da França Emmanuel Macron fez um pronunciamento oficial à nação no qual disse que o país e seus aliados europeus precisam se preparar para "conter a ameaça russa" sem a ajuda dos EUA.

O Reino Unido e a França, que são potências atômicas, vão tirar o pó desse arsenal para possivelmente tentar substituir o norte-americano, que está na Europa mirando a Rússia e o Oriente. Macron já deixou claro que coloca o arsenal atômico francês à disposição da Europa. Não é muita coisa, mas é melhor que nada.

Muitos lugares nos quais há hoje ogivas nucleares dos EUA terão as do Reino Unido e da França. É claro que o número é muito, muito menor, mas não são necessárias muitas ogivas nucleares para causar estrago ou tentar fazer a política de dissuasão. Europeus querem que a Rússia pense duas vezes antes de fazer alguma coisa quando há uma ogiva nuclear apontada para seu território. Deixada de lado pelo Trump, a Europa vai tratar de mostrar os seus dentes, mesmo que pequenos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

A aproximação entre EUA e Rússia enfraquece a Otan e favorece o surgimento de um exército europeu, na visão de Sakamoto.

Podemos esperar algumas mudanças práticas para os próximos anos. O primeiro é o fim da Otan como conhecemos hoje, que não fará mais sentido. A partir do momento em que os EUA se aliam a um governante que tem interesses expansionistas sobre a própria Europa [Vladimir Putin], a Otan perde sentido.

É bem possível que a Europa retome um projeto que havia sido deixado de lado no pós-guerra, o de criar uma força de defesa própria, uma Otan só da Europa. Ou seja: o continente ter um exército próprio, constituído pelas forças nacionais sem os EUA. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para o colunista, as movimentações de EUA, Rússia e Europa no tabuleiro geopolítico afetarão diretamente os países em desenvolvimento, já que investimentos em áreas prioritárias serão deixados de lado para se concentrar em uma corrida armamentista.

Toda essa mudança dos EUA e da relação com a Rússia faz com que países da Europa Ocidental peguem o dinheiro que davam para outros lugares do mundo ou usavam internamente, visando a desenvolvimento humano, combate à fome e questões ambientais, para usar em gastos militares dentro do país. A indústria bélica desses países se desenvolverá novamente, compras militares aumentarão. Não tenham dúvida de que veremos uma corrida armamentista e nuclear nesse sentido.

Macron dá um aviso. Ele não explica muito bem onde quer chegar, mas o fato de a mensagem ser dada é o objetivo. É a França dizendo que não ficará calada e a Europa encontrará um modo de se defender, criticando os EUA.

Estamos vendo uma mudança radical da política global construída ao longo do século 20. O governo dos EUA se ajoelha à Rússia, a Europa fica sozinha e reforça seu polo de poder militar, e a China. O mundo está mais perigoso e pode haver uma guerra de conflitos globais, por mais que hoje seja difícil. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

