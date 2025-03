Rubinho Nunes é condenado a pagar indenização de R$ 10 mil a Sâmia Bomfim

O vereador Rubinho Nunes (União Brasil) foi condenado a pagar uma indenização por danos morais à deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) após ter publicado, em 2023, conteúdos ofensivos contra ela.

O que aconteceu

Vereador de São Paulo foi condenado a pagar R$ 10 mil à deputada. A determinação da Justiça ocorreu em decorrência de uma postagem de Rubinho nas redes sociais, em que ele afirma que Sâmia "não defende mulher, e, sim, bandido". O vereador publicou uma foto com as legendas: "Alguém viu a Sâmia Bomfim se solidarizar com uma policial baleada com 7 tiros de fuzil? Só para saber".

Imagem com dizeres "deputada defende bandido" não pode ser admitida, disse juíza Elisa Leonesi Maluf. A magistrada considerou que as frases são "pessoalmente difamatórias e ofensivas à honra, e em nada contribuem para o debate político que estava sendo realizado". Na decisão, a juíza escreveu ainda que o "único intuito" do vereador foi de "difamar e inflamar seus seguidores contra a pessoa dela".

Na ação, Sâmia disse que os fatos configuram "ofensa direta e pessoal". A deputada relata que a postagem foi feita após a participação dela em uma reunião parlamentar em 2 de agosto de 2023 com a participação do secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Ela teria questionado o secretário sobre a operações policiais na cidade do Guarujá quando o vereador publicou a imagem.

Deputada disse que decisão é vitória "daqueles que lutam contra a violência policial" em São Paulo "das que lutam" pela regulamentação das redes sociais. "O vereador invocou o argumento de imunidade parlamentar para justificar o ataque difamatório que fez contra mim", disse ao UOL. "Ele tentou me associar ao crime pelo fato de eu ter criticado as operações policiais coordenadas pelo secretário Derrite. Felizmente, além de a Justiça ter refutado a tese de que imunidade parlamentar é justificativa para poder fazer ilações nas redes sociais, também ordenou que o vereador apague a difamação contra mim.

Vereador disse que pretende entrar com recurso. "A decisão não respeita a jurisprudência e fere a liberdade de expressão. Foi uma decisão autoritária, e vai ser apresentado o recurso a essa decisão que mostra o autoritarismo que circunda o PSOL", declarou ao UOL.

Juíza refutou argumento de liberdade de expressão

Réu disse que "apenas realizou crítica" em relação ao posicionamento da deputada. O vereador argumentou que sua publicação teria o objetivo de indagar se Sâmia não teria se solidarizado com o policial morto. Disse ainda que "possui liberdade de expressão e imunidade parlamentar e que suas críticas não violaram qualquer direito da autora".

Juíza refutou os argumentos da defesa do vereador. A magistrada Maluf cita, na decisão, trecho da Constituição e diz que "a garantia da liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não houver colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores constitucionalmente estabelecidos".

Liberdade "não se afigura como absoluta, encontrando limites no texto constitucional", escreveu juíza. "Observo que, no cado dos autos, o exercício do direito de liberdade de expressão do réu desbordou do razoável e do proporcional, de modo que seus dizeres tiveram unicamente o interesse de ofender a honra pessoal da autora", argumentou Maluf.